Cristiano reconoce por primera vez que podría salir de la Juventus: "Lo que venga va a ser para mejor"

Cristiano Ronaldo se está preparando para el debut de Portugal en la Eurocopa, pero también está pendiente de su futuro y su posible salida de la Juventus.

El delantero luso reconoció que tiene otras opciones para la próxima temporada, aunque no entregó más detalles.

“Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo (en la Juve) o salgo, eso no es lo más importante en este momento”, señaló.

Luego, afirmó: “Si tuviera 18 o 19 años, a lo mejor no dormiría pensando en mi futuro. Con 36 años lo que haga será para bien”.

Cristiano Ronaldo ganó la Coppa Italia en su última temporada con la Juventus (Getty)

Cristiano también reveló cómo lo ha hecho para mantenerse al más alto nivel con 36 años: “Siempre me he tenido que adaptar. La inteligencia de un jugador de fútbol es adaptarse a condiciones diferentes. Para tener longevidad es necesario. He tenido que adaptarme desde los 18 a los 36 años, y todas las épocas han sido positivas”.

El ex Manchester United dice que está concentrado en la Eurocopa: “El foco está en la selección. Es mi quinta Eurocopa pero en mi cabeza es como si fuese la primera”.

“Como equipo no sabemos cómo estamos. La competición dirá si somos mejores o peores. Somos diferentes al equipo de 2016. Es un equipo más joven, con un potencial enorme”, finalizó.

Cristiano Ronaldo y Portugal debutan este martes a las 12:00 horas frente a Hungría por el Grupo F de la Eurocopa.