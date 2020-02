Cristián Díaz DT de Jorge Wilstermann: "No sabía que Colo Colo se había quedado sin técnico, no nos da una ventaja"

Un grupo duro le tocó a Jorge Wilstermann en Copa Libertadores donde deberá enfrentar a Peñarol, Atlético Paraenense y Colo Colo, aunque el entrenador argentino de los bolivianos, Cristián Díaz, no se siente menos.

"Para afuera tal vez lo somos (los más débiles), nos ven así, pero no lo creemos. Internamente tenemos muchas ganas de demostrar lo contrario. Estamos muy motivados", le confesó el trasandino a el diario La Cuarta.

El ex jugador de Independiente de Avellaneda se sorprendió con la salida de Mario Salas. "No tenía idea. Seguimos la campaña del equipo chileno y sabíamos que tuvo un mal comienzo, pero no que se había quedado sin técnico", aseguró.

Consultado si es una ventaja la salida del Comandante, Díaz asegura lo contrario. "La partida de Salas no nos da una ventaja. Cuando llega un técnico nuevo a un equipo los jugadores tienen un nuevo impulso. Mentalmente se preparan para demostrar lo valiosos que son. Más allá de lo táctico, se renuevan las ilusiones. Esto, incluso, puede darle un nuevo aire a Colo Colo", cerró.