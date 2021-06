Caszely por convocatoria de Arriagada: "Me parece muy bien, por fin se dieron cuenta"

Este jueves Martín Lasarte entregó la nómina de la selección chilena para la Copa América con varios valores jóvenes, entre los que destaca Luciano Arriagada.

Carlos Caszely, ex delantero de la Roja, aprobó la nominación del atacante de Colo Colo, quien apenas tiene 195 minutos en Primera.

"Me parece muy bien, por fin se dieron cuenta. Es un jugador de 19 años y está haciendo goles. Es bueno que tenga la posibilidad de entrenarse con los más grandes", señaló el Chino a Redgol.

Luego, sostuvo: "Es lo que hay que hacer siempre, meter de a poco a los chicos, que vayan entendiendo qué es una selección, que aprendan de los más grandes y que vayan ganando minutos. Eso siempre va a ser bueno".

Eso sí, Caszely considera que hay que aprovechar a la Generación Dorada, porque no le quedan muchos años: "Yo juego con los mejores, si no hemos ganado nada todavía, hemos ganado apenas dos copas y el tercer lugar del Mundial. Son muy pocas copas las que tenemos. No somos Brasil, Argentina o Uruguay que tienen 20 copas".

"Si bien es cierto que es bueno que lleven gente joven, yo los pongo cuando sea oportuno. Les tienen que pelear el puesto a los que ya están en la curva descendente en la selección. Si nada es eterno en el fútbol", concluyó.