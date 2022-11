Ya está todo listo para que este domingo 20 de noviembre arranque el Mundial de Qatar 2022 con el partido inaugural entre el país anfitrión ante Ecuador en el estadio Al Bayt. Para esta Copa del Mundo ya se concoen todos los asuntos importantes del reglamento, como la situación de la acumulación de tarjetas amarillas y rojas.

¿Con cuántas amarillas un jugador queda suspendido en el Mundial?

Según establece el reglamento de la FIFA los jugadores que sumen dos tarjetas amarillas en el Mundial quedarán suspendidos para el siguiente encuentro. Por ejemplo, si un futbolista recibe una amarilla en el primer partido de la fase de grupos y luego le sacan otra en octavos de final, quedará fuera para los cuartos.

Lo mismo aplica para las tarjetas rojas, ya que cualquier jugador que durante un partido sea expulsado de forma directa o con doble amarilla quedará inmediatamente suspendido para el próximo encuentro, e incluso podrían ser más duelos si recibe roja directa.

La FIFA también establece que no se pueden apelar las tarjetas amarillas, pese a que el árbitro haya cometido errores. De todas maneras, es de esperar que con el VAR los jueces no cometan equivocaciones graves, aunque las tarjetas amarillas no pueden ser revisables en la teconología, solo las expulsiones directas.

¿Se limpian las tarjetas amarillas durante el Mundial 2022?

El reglamento oficial del Mundial de Qatar 2022 que puedes revisar AQUÍ indica que a partir de las semifinales las tarjetas amarillas se borran y los jugadores que tenían alguna amonestación quedan completamente limpios.

Esta normativa se hace exclusivamente para que ningún futbolista se pierda una eventual final por acumulación de tarjetas amarillas. Solamente un jugador puede quedar fuera de la gran definición si es expulsado en el partido previo.

Asimismo, es importante mencionar si un jugador queda suspendido para el siguiente partido, pero su selección es eliminada del Mundial, la sanción aplicará para el próximo partido oficial que tenga la selección, sin importar la competición que sea.

También, es importante recordar que los jugadores no llegan a este Mundial con acumulación de tarjetas amarillas de las Clasificatorias o duelos de repechajes, por lo que están todos disponibles para jugar en esta primera fecha de la Copa del Mundo.