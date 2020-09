Claudio Bravo y la importancia de Pellegrini en su arribo al Betis: "Cuando alguien te genera esa confianza no lo dudas y estás aquí"

Claudio Bravo está listo para iniciar una nueva etapa en el Real Betis, elenco donde según sus palabras, arribó gracias a la confianza otorgada por Manuel Pellegrini.

En conversación con Mundo Deportivo, el portero chileno mostró su alegría por vestir los colores verdiblancos a los 37 años:

“Contento, feliz de poder estar acá, comenzar de lleno con esta nueva temporada, este nuevo escudo, nueva institución, nuevos compañeros... Nuevo técnico también, así que muy ilusionado, muy feliz también de disfrutar de este gran y hermoso club, me llena de ilusión”, comentó.

Pero además, el capitán de La Roja comentó la relevancia que tuvo Manuel Pellegrini en su decisión por fichar en el Betis tras su salida de Manchester City:

“El hecho de tener un gran técnico como Manuel, una persona cercana en ese sentido, también influye. Una persona que no vamos a hablar de su trayectoria. Y lo mejor de esto es la confianza. Cuando alguien te genera esa confianza no lo dudas, no lo piensas y estás aquí", reveló el chileno.

Claudio Bravo tiene las metas claras en su regreso a La Liga, donde espera devolverles los sueños deportivos a la afición heliopolitana:

“Mi reto principal es poder hacer las cosas bien, poder ayudar al máximo al equipo, poder devolver esa ilusión al aficionado... Ese es el reto principal, no tanto un reto hacia mi persona o mirando intereses personales, sino que va más ligado a lo general, creo que tenemos una gran institución con muy buenos jugadores y un staff técnico increíble", comentó.

El portero chileno arribó al Betis tras su salida del Mancester City, donde jugó 4 temporadas.

Claudio Bravo, quien recibió una calurosa bienvenida por parte de Marc Bartra, reflexionó en la importancia de tener caras familiares en el plantel:

"Tener gente conocida también entre los compañeros también te motiva, te ayuda, te adelanta los procesos de llegada y eso es magnífico”, aseguró el guardametas.

Tras entrenar dos días apartado de sus compañeros debido a los protocolos sanitarios, el histórico de La Roja podrá integrarse a los trabajos grupales este miércoles, dando el vamos oficial a su nueva etapa junto al Real Betis de España.