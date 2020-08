Christiane Endler: "Siempre dije que algún día iba a ser la mejor del mundo"

Christiane Endler ha sido un pilar fundamental de la Generación Dorada de la selección chilena femenina. La capitana de la Roja ayudó al equipo a clasificarse a su primer Mundial en Francia 2019 y actualmente la rompe en el PSG de Francia.

Precisamente con su club, Tiane tiene un duelo clave mañana en la UEFA Champions League Femenina. El cuadro parisino se encuentra en España a la espera de enfrentar este sábado 22 al Arsenal, por los cuartos de final del torneo europeo.

El duelo está programado desde las 14:00 horas de Chile continental en el estadio Reale Arena de San Sebastián y Endler será titularísima en el PSG.

Sobre el encuentro ante las Gunners, Tiane conversó con el medio AFP y reconoció que "estamos muy contentas y ansiosas de poder participar nuevamente en una competencia tan importante. Llevamos mucho tiempo esperando jugar. Sin duda va a ser más diferente que las otras ediciones pero no por eso va a tener menos valor que las otras veces. Estamos preparadas, llevamos un tiempo entrenando bastante".

Por otro lado, la portera se refirió a la rivalidad que han tenido con el poderoso Olympique de Lyon femenino y aseguró que pueden pelear palmo a palmo con ellas: "Yo creo que sí. Siempre hemos hecho muy buenos partidos contra el Lyon, muy parejos. Pienso que somos el equipo que mejor le sabe jugar al Lyon".

"Cada vez estamos más cerca, el partido (la final de la Copa de Francia) estuvo muy apretado, fue muy abierto, podría haber ganado cualquiera. Hemos mejorado, estamos cada vez más cerca de ellas y podemos disputarle un título, sin lugar a dudas", añadió.

Además, la portera reconoció que tiene como objetivo ganar el premio The Best de la FIFA: "Sí, yo siempre me pongo objetivos altos, siempre dije, incluso cuando empecé a jugar, que algún día iba a ser la mejor del mundo y a lo mejor lo logro o no, pero mi objetivo es mejorar siempre y si eso significa ganar el premio, feliz".

Finalmente, la capitana de la Roja anticipó lo que será el repechaje para los Juegos Olímpicos en febrero de 2021 ante Camerún: "Veníamos muy bien (antes del parón por el coronavirus), jugando mucho mejor que en el Mundial incluso. Estábamos muy bien preparadas en ese momento (el repechaje iba a disputarse los pasados 9 y 15 de abril)".

"En este momento no sé cómo está Camerún, si está entrenando o no, en Chile acabamos de volver a entrenar esta semana. No sabría decir si estamos mejor que ellas, pero tenemos buen tiempo para prepararnos, espero que podamos usar las fechas FIFA que vienen", sentenció.