Cholo Simeone apaga el fuego con bencina y explica feo desaire a Klopp: "La verdad, saludar así, no me gusta"

Atlético de Madrid sufrió una durísima caída ante Liverpool ayer durante la tercera jornada de la fase grupal de Champions League, y su entrenador, Diego Simeone, mostró todo su enojo al negarle el apretón de manos post partido a Jurgen Klopp.

Con doblete y récord de Mohamed Salah 88', 78') y un misilazo de Naby Keita (13') los Reds se impusieron a los locales en el Wanda Metropolitano, manteniéndose como exclusivos líderes del grupo B.

Antoine Griezmann fue héroe y villano, descontando a los 20' y posteriormente a los 34 minutos del duelo para luego irse expulsado del campo de juego por una criminal patada en la cara a Bobby Firmino.

Con el pitazo final la desazón para el Atleti fue total, y Cholo Simeone dio pie al inicio de la polémica al negarse a dar la mano al estratega rival, Jurgen Klopp, por lo que hoy debió salir a dar explicaciones.

“Lo que piensan los demás, no lo valoro tanto. Cuando terminan los partidos, siempre creí lo mismo: cuando vos terminas el partido y a vos te tocá ganar y al otro perder, el otro te saluda forzosamente", comenzó diciendo en rueda de prensa.

Simeone agregó que "si a vos te toca perder, saludas con force. La verdad, saludar así, no me gusta. Y no lo hago. Siempre trato de irme rápido, por respeto a la situación".

"Cuando me toca ganar y cuando me toca perder. Salvo en la ocasión que lo tuve que saludar en Liverpool, que se quedó en la mitad de la cancha, pasó por un lado y nos saludamos. Puede suceder”, cerró el DT del Atleti.

Por otro lado, el entrenador de Liverpool intentó matizar la situación luego de haberse mostrado evidentemente ofendido por el Cholo. “La situación es clara: yo quería darle la mano y él no quería".

"Su reacción no fue buena, pero la mía tampoco estuvo bien. Los dos somos emocionales. Cuando lo vea la próxima vez, nos daremos la mano definitivamente. No pasó nada. Él estaba obviamente enojado. No conmigo, con el partido. Nada más”, cerró el alemán.