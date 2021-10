Este martes el Liverpool le ganó al Atlético de Madrid como visita por 3-2, en un partidazo de la fase de grupos de la Champions League.

Tras el partido, Jürgen Klopp, entrenador de los reds, quiso darle la mano a su colega Diego Simeone, pero este lo evitó y se fue directo al túnel.

En conferencia posterior al encuentro, Diego Simeone explicó: "Normalmente yo no saludo después del partido. No me gusta y creo que no es saludable porque siempre habrá alguno que no esté conforme con el partido. Ellos tienen una cultura diferente, que yo no comparto. Si veo ahora a Klopp no tengo problema en saludarle".

Luego, se le hizo la misma pregunta a Klopp, quien reaccionó candente: "No estaba enfadado para nada. Mira las imágenes. Si quieres hacer una noticia de ello, adelante. Quise darle la mano y él no, en ese momento".

"Lo entiendo. Ya estaba corriendo hacia dentro del vestuario. Es una persona emocional. Yo también", añadió.

Y se fue contra el reportero: "Tú no eres buena persona (al periodista), porque estás intentando hacer una noticia de ello. Has dicho que estaba enfadado, pero no lo estaba. Ahora sí lo estoy por tu pregunta".

El Liverpool sumó 9 puntos en tres partidos y es líder en el Grupo B de la Champions League. Atlético de Madrid se quedó con 4, al igual que el Porto. AC Milan no tiene positivos.