Este martes arranca la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22 y uno de los partidos que se roba todas las miradas será el que animarán el Atlético de Madrid y el Liverpool. Colchoneros y Reds se vuelven a enfrentar buscando asegurar el liderato del Grupo B.

El equipo inglés está en la cima con seis puntos, pero los españoles están detrás con cuatro unidades. Un triunfo será fundamental para ambas escuadras, que no quieren ceder terreno en la lucha por conseguir la orejona.

Pero eso no es lo único, ya que para el Liverpool aún está clavada la espina de la eliminación en los octavos de final de la Champions League 2019/20. En aquella ocasión, los colchoneros aguantaron para sacar el resultado adelante, algo que duele todavía a Jürgen Klopp.

En la previa del encuentro, el técnico se refirió a lo ocurrido aquella noche del 11 de marzo del 2020. "No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de esos dos partidos. El Atlético cambió algunos jugadores, pero no se debilitó".

Tras ello, Klopp recordó sus sensaciones y aprovechó de tirarle un palo a su técnico. "Estaba enojado y decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo".

"No podría respetar más lo que hacen. Diego Simeone está haciendo todo bien. Es el actual campeón de España. Tiene mucho éxito allí. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente", agregó.

La respuesta del Cholo Simeone

Y como era de esperar, los dichos de Klopp no pasarían desapercibidos. De hecho, fue el propio Diego Simeone quien le respondió al técnico y dejó en claro que admira lo que hacen. "Te da placer ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, tiene movilidad, es contundente, ejercen un duelo de uno contra uno, sin miedo a dejar espacios por detrás".

El Cholo insistió en sus elogios pensando en el duelo de este martes. "No me imagino otra cosa que un equipo plagado de buenos futbolistas, con una idea clara y un ataque intenso. Nosotros intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".

Pero cuando parecía que evitaría el tema, Simeone sacó su picardía para ironizar con la crítica de su colega. En un inglés simple y claro, el técnico le dijo a Klopp lo que tenía que decir sobre su estilo de juego con una sonrisa: "¡Nothing! (¡Nada!)".