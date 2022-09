Chile vs Marruecos | ¿Dónde juegan y quiénes son las grandes figuras marroquíes?

Hoy viernes 23 de septiembre, La Roja enfrentará en una nueva fecha FIFA al combinado marroquí que, por segunda vez consecutiva, serán parte del Mundial que se disputará durante el mes de diciembre.

Marruecos será el primer rival de la selección chilena en esta nueva fecha FIFA y se espera un duelo que sin duda no será un simple amistoso, ya que la selección marroquí cuenta con varios nombres que juegan desde hace bastante tiempo en los clubes de las mejores ligas del mundo.

Los seleccionados africanos al mando de Walid Regragui buscarán ganar todos sus duelos de cara al Mundial que se disputará en el mes de diciembre y que deberán enfrentar en su grupo F a destacadas selecciones nacionales como Bélgica, Croacia y Canadá.

Entre los jugadores más destacados del país africano se encuentran Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Yassine Bounou (Bono), Noussair Mazraoui, entre otros.

¿Dónde juegan y quiénes son las grandes figuras marroquíes?

Hakim Ziyech : El mediocentro ofensivo, quien suele jugar también como extremo derecho, juega en el Chelsea y disputa la Premier League inglesa tras su paso por el Ajax de Holanda. Entre su palmarés se encuentra una Champions League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes con el club londinense.

: El mediocentro ofensivo, quien suele jugar también como extremo derecho, juega en el Chelsea y disputa la Premier League inglesa tras su paso por el Ajax de Holanda. Entre su palmarés se encuentra una Champions League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes con el club londinense. Achraf Hakimi : El lateral derecho fue adquirido por 66 millones de euros por el PSG y juega al lado de grandes figuras como Messi, Neymar, M’bappe, Sergio Ramos, entre otros. El lateral de 23 años cuenta con grandes trofeos como una Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato de Francia y otros de Alemania.

: El lateral derecho fue adquirido por 66 millones de euros por el PSG y juega al lado de grandes figuras como Messi, Neymar, M’bappe, Sergio Ramos, entre otros. El lateral de 23 años cuenta con grandes trofeos como una Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato de Francia y otros de Alemania. Yassine Bounou : El Portero marroquí pertenece al cuadro español de Sevilla tras ser completado el traspaso a su antiguo club “Girona FC” y cuenta con solo una UEFA Europa League entre su palmarés.

: El Portero marroquí pertenece al cuadro español de Sevilla tras ser completado el traspaso a su antiguo club “Girona FC” y cuenta con solo una UEFA Europa League entre su palmarés. Noussair Mazraoui : Es un lateral derecho que puede jugar como mediocentro pivote en algunas ocasiones. Llegó en calidad de “Libre” al cuadro alemán Bayern Múnich desde el Ajax de Holanda. Ha disputado 7 partidos. El jugador de 24 años ha sido considerado uno de los grandes recambios en la selección marroquí.

: Es un lateral derecho que puede jugar como mediocentro pivote en algunas ocasiones. Llegó en calidad de “Libre” al cuadro alemán Bayern Múnich desde el Ajax de Holanda. Ha disputado 7 partidos. El jugador de 24 años ha sido considerado uno de los grandes recambios en la selección marroquí. Amine Harit: Es un mediocentro ofensivo de 25 años y cuenta con un Campeonato de Europa sub-19. El marroquí es compañero de Alexis Sánchez en el Marsella de Francia.

