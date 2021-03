Milton Melgar destroza a César Farías antes del partido de Bolivia con Chile: "Llegó a ofrecer ir al Mundial y somos los últimos de Sudamérica"

La selección chilena por fin juega de nuevo, porque este viernes se mide ante su similar de Bolivia, en un amistoso que se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua, y que tú podrás ver a través de RedGol.

La instancia servirá para que Martín Lasarte haga su estreno en la Roja, ante los altiplánicos, que por ahora se encuentran en el último lugar de las eliminatorias, con un punto tras cuatro partidos disputados.

El cuadro verde ya prepara el duelo en el país, y para saber más acerca del próximo rival, en RedGol nos pusimos en contacto con el histórico volante boliviano Milton Melgar, quien dio un panorama de su equipo, hablando muy mal del entrenador venezolano César Farías.

"Nosotros estamos pasando por un momento muy difícil, hemos sido los últimos en retornar, en hacer fútbol por el tema de la pandemia, pero agregado a ello hemos tenido muchas dificultades, por el mal manejo dirigencial que tenemos acá. Estamos en desventaja con otros países", fue lo primero que comentó el ex Everton y Cobreloa.

Luego, se fue con todo contra el llanero: "yo tengo algunos reparos con relación al técnico, porque en un principio llega a ofrecer algo que es muy difícil, muy complicado. Ofrecer ir a un Mundial a un país que está muy golpeado en todo sentido, creo que es un poquito ilusionar a la gente, o mentir, en otras palabras, sobre la realidad que tenemos".

"No me gusta su manejo, además que en ningún momento se pronunció en defensa de los futbolistas por los problemas económicos que vienen pasando. No veo a un entrenador que quiera hacer un grupo fuerte, porque el entrenador de fútbol depende de sus jugadores, del grupo, yo no veo a un trato así para crear a un grupo fuerte. Han habido actitudes que dejan mucho que desear", agregó.

Milton Melgar cuenta que sus palabras se deben al análisis frío que realiza de la situación que pasa en su país, debido a que él tiene muchas ganas de ver triunfar a su seleccionado, aunque lo que pasa en la cancha demuestra lo mal que se encuentran.

"A veces mis colegas futbolistas se molestan con uno cuando hablo de las realidades en el fútbol, porque yo quiero hacer notar de que no estamos bien, porque eliminatorias tras eliminatorias, Copa América tras Copa América nos demuestra que estamos mal, entonces no podemos seguir mintiéndonos, nosotros somos los últimos de Sudamérica. Si me habla del partido contra Chile, yo diré que quiero ganar, que los jugadores ganen, que den lo mejor, los futbolistas siempre entran a ganar, pero yo hablo de la realidad y esa dice que no somos favoritos", puntualizó Melgar.

La selección chilena y la boliviana se verán las caras este viernes desde las 22:00 horas en Rancagua