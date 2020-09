Chilavert revela amenazas de muerte y vuelve a repasar a Diego Maradona: "Yo nunca he tomado cocaína"

El ex arquero, José Luis Chilavert, volvió a disparar con todo contra Diego Maradona, uno de sus habituales blancos junto con la FIFA y la Conmebol. El otrora seleccionado paraguayo volvió a cargar contra el 10.

“Yo creo que las personas que están a su alrededor nunca lo han protegido, nunca lo han ayudado. Al contrario, lo han explotado y han sacado beneficios a sus espaldas. Pero bueno, es su problema”, dijo en conversación con el periodista chileno, Nelson Osses.

Agrega que “es la excusa común que pone la gente siempre que dice que el entorno es el culpable. No es así, yo nací en una cuna pobre, hasta los siete años estábamos descalzos, jugábamos con un pomelo verde con mis hermanos y mis amigos en la calle y nunca hemos fumado marihuana ni tomado cocaína”.

Siguió complementando: “salimos deportistas normales y ese es el ejemplo y el mensaje que hay que darle a nuestros jóvenes. Un buen deportista no necesita de tabaco, de alcohol ni de drogas. Y también el pensamiento que somos totalmente diferentes con Maradona” y añade: “él apoya a líderes políticos nefastos, a dictadores asesinos como en su momento Fidel Castro, a su hermano Raúl, en su momento con Chávez y hoy idolatra a Nicolás Maduro que está matando a su gente de hambre en Venezuela por pensar diferente. Hay mucha incoherencia en su vida, en su pensamiento. Obviamente que esos males los genera el consumo de drogas que tuvo en su vida”.

Cierra el tema consignando que “son unos felpudos, son payasos de Infantino y de la FIFA en el caso de Diego y de la cadena Fox en el de (Óscar) Ruggeri. Sabrás que la cadena Fox está desapareciendo, la ha comprado Disney, que maneja ESPN y justamente dos CEOS de la empresa Full Play están siendo juzgados por la justicia estadounidense y están esperando la condena. Ese es el vínculo que hasta hoy en día tiene la Conmebol de Alejandro Domínguez. Full Play sigue manejando todavía los contratos de la Sub 17 y la Sub 20 de la región y eso es vergonzoso”.

Respecto a las acusaciones contra la Conmebol y el presidente Alejandro Dominguez reveló que “he recibido amenazas de muerte. El FBI, la justicia americana y la justicia paraguaya saben muy bien quiénes son los responsables si me pasa algo a mí o a mi familia. Me han dejado grabadas amenazas de muerte en el celular para que deje de lado las denuncias que estoy haciendo contra la Conmebol. Pero no le temo, siempre voy a defender lo que me enseñó mi padre. Mis valores no tienen precio”.