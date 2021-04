Pochettino antes de enfrentar a Guardiola en Champions: "Es el mejor, trato de aprender de él para ganar yo también"

Este miércoles el PSG recibirá al Manchester City en París por la ida de las semifinales de la Champions League, en un choque de equipos millonarios.

También será un choque de grandes entrenadores, como lo son Mauricio Pochettino y Pep Guardiola. El DT de los parisinos se refirió a este duelo de estrategias y alabó a su colega.

"El de este miércoles no será un duelo entre él y yo, si no entre dos equipos muy buenos. Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor. Admiro lo que hace, no solo por sus títulos, también por lo que ha construido. Trato de aprender para ganar yo también", señaló en rueda de prensa.

Pochettino no cree que pueda sacar lecciones del partido de cuartos de final de hace dos años, cuando con el Tottenham eliminó al City: "Son equipos diferentes, un partido diferente, un planteamiento diferente".

"No sé si el partido contra el City será más difícil que frente al Bayern. Lo único que es seguro es que vamos a tener que estar concentrados durante los 180 minutos de la eliminatoria. Será un rival diferente, uno de los mejores del mundo con el mejor entrenador", comentó.

A su vez, en una entrevista con Daily Mail publicada este martes, Pochettino se refirió a la situación de Kylian Mbappé, reconociendo que el delantero le pregunta por Inglaterra y España.

"Kylian es muy joven pero muy maduro. Confía mucho en sus habilidades y su talento. Es muy abierto, muy listo y tiene un talento impresionante. Como Neymar, está entre los cinco mejores del mundo. Kylian ama el fútbol. Le encanta hablar de fútbol. Me pregunta por Inglaterra. Que si como es el juego, que cual es la mentalidad allí, en España y en Argentina. Ve todos los días partidos de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Es impresionante descubrir a un jugador con tanto talento que ame tanto el fútbol", afirmó.