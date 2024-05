El viernes a las 19.00 horas está programado el duelo entre Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, por la fecha 14 del Campeonato Nacional, que puede marcar el regreso definitivo a las canchas del técnico Fernando Díaz.

El capitán de los piratas pasó graves complicaciones de salud, en un principio por un shock séptico, que lo tuvo cuatro días en la UTI, además de una neumonía que lo complicó en el pulmón derecho.

Por eso, luego de más de un mes alejado, prepara su regreso a la banca de Coquimbo, aunque los médicos ya le han advertido que tiene que ir poco a poco en su retorno al fútbol.

Por lo mismo, por ahora, estima que podrá estar presente ante los caleranos, en un duelo clave en la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, en el estadio Nicolás Chahuán.

Coquimbo Unido está en el segundo lugar del Campeonato Nacional. Foto: Oscar Tello/Photosport

El regreso de Fernando Díaz en Coquimbo

Fue el propio Fernando Díaz quien contó, en una entrevista con Las Últimas Noticias, la opción que tiene de dirigir este viernes, en compañía de quien ha sido su voz en el camarín, Esteban González.

“La recuperación ha avanzado bien. Hace unos días tuve el primer control broncopulmonar y el doctor me dijo que me encontraba bien. Hablé con él, le pregunté y me dio el permiso para volver a trabajar, aunque me advirtió que tardará al menos dos meses para que pueda recuperar la capacidad pulmonar”, comentó Fernando Díaz.

En ese sentido, asegura que piensa imitar el estilo del técnico del Real Madrid, Carletto Ancelotti, con su tranquilidad a la hora de dar instrucciones a sus jugadores.

“Soy así porque el fútbol lo vivo de esa manera, pero al menos por las próximas semanas tendré que dirigir muy abrigado, tranquilo, sin tanto aspaviento, al estilo Carletto Ancelotti. O sea, mirando y dando instrucciones de afuera, tratando de evitar impulsos”, explicó.

