Carlos Valderrama furioso con Reinaldo Rueda por empatar ante Argentina: Mi hermano, el fútbol está inventado, no inventemos"

El fútbol tiene esa intensidad de pasar del amor al odio en un segundo, y Reinaldo Rueda lo está viviendo en Colombia, porque pese a que obtuvo cuatro de seis posibles puntos en sus dos primeros partidos de eliminatoria a cargo de los cafeteros, una leyenda de ese país le dio con todo.

Se trata de Carlos Valderrama, el que terminó molesto con el 2-2 ante Argentina en el Metropolitano de Barranquilla y criticó duramente al ex DT de la selección chilena.

"Mi hermano, el fútbol está inventado, no inventemos, que el fútbol está inventado. Y pasan los tiempos y pasa el tiempo, hermano. Y el fútbol está inventado, no podemos inventar una vaina que está inventada. El equipo gana en Lima y el técnico lo cambia", afirmó.

Pese a sus buenos resultados, el Pibe Valderrama criticó a Reinaldo Rueda (Getty Images)

En ese sentido el Pibe no perdona que haya alineado apenas un delantero ante la Albiceleste, algo imperdonable según el mundialista.

"Tenemos 5 goleadores, aquí los tengo: Duván Zapata, Luis Muriel, Alfredo Morelos, Rafa Borré y Borja. Son goleadores en sus equipos. Vamos a jugar de local, venimos de jugar bien con 2 delanteros y de local jugamos con un delantero. No lo entiendo", explicó.

Para el final aclaró que "lo que digo yo, cuando uno juega mal merece perder, seguro. Colombia no puede jugar así, Colombia tiene jugadores para jugar mejor y bien al fútbol, pero no inventemos, que el fútbol está inventado. A veces pasa, sí, cuando uno juega mal y le dan premios que no se merece, porque en verdad no se merecía el empate el equipo colombiano".