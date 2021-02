10 humos de antología: Davids, Valderrama, Ronaldo y las estrellas que nunca llegaron a Chile

Mientras algunos equipos como Universidad de Chile y Unión Española ya han asegurado sus primeros fichajes en este mercado de verano, hay otros equipos que pese a tener buenas intenciones, se terminan quedando sólo en los rumores.

En la historia del fútbol chileno hemos visto que algunos clubes han tenido grandes ambiciones con sus refuerzos, quizás demasiado grandes. En otros casos, sólo se ha tratado de un rumor de pasillo que escaló hasta ser noticia nacional.

En Redgol te presentamos los diez casos más rimbombantes de fichajes frustrados o, mejor dicho, grandes humos que se desvanecieron en el aire...

1- En 2012 Colo Colo y la U quisieron traer a Diego Forlán. El uruguayo ya había anunciado que dejaba el Inter de Milán y que volvería a Sudamérica. Finalmente, fue el Inter de Porto Alegre, el club que lo fichó.

2- Tal vez el caso más emblemático fue el de Diego Maradona, quien en 1997 sonó en Deportes Temuco. El club de la Novena Región tenía un gran plan para levantar al equipo y el Diego sería su estandarte.

Maradona en su época con el Napoli (Foto: Getty)

3- Un caso que fue real, pero no resultó es el de Fernando Morientes a Unión Española en 2009. El ex elantero español, reconocería más tarde: "Fue cierto, estuvo muy cerca, lo hablamos con la familia en su momento, pero al final no pudo ser".

4- En 1993 Colo Colo buscaba un fichaje de nivel para volver a conquistar la Copa Libertadores. Enzo Frncescoli era supuestamente un tapado para la Noche Alba, incluso se dijo que se le vio en una piscina del Hotel Sheraton, pero finalmente nunca llegó.

Francescoli con la selección uruguaya (Foto: Getty)

5- Ese año el Cacique estaba apostando alto, pues también quiso traer a Ronaldo, quien en ese momento jugaba en el Cruzeiro. Los brasileños pidieron 3,5 millones de dólares, impagable para los albos. El Fenómeno terminaría en Holanda.

6- En 2010 y 2012 Colo Colo quiso fichar a Juan Román Riquelme. Se decía que la cercanía entre Sebastián Piñera y Mauricio Macri podría haber facilitado su arribo. Finalmente, permanecería en Boca hasta 2014.

Román Riquelme rompiéndola en Boca Juniors (Foto: Getty)

7- Carlos Valderrama ya estaba retirado del fútbol en 2003, pero Coquimbo Unido tenía la intención hacerlo volver. Inició las gestiones, pero el DT, José Sulantay, los paró en seco: “Hace 10 años fue la última vez que lo vi jugar en directo y ya era lento. A lo mejor es un aporte publicitario y lleva gente al estadio, pero a mí eso en la cancha no me sirve”.

8- Matías Almeyda estuvo cerca de encontrarse con su amigo Marcelo Salas en la U de 2005. Se había desvinculado del Brescia y parecía ser la sorpresa de la Noche Azul, pero terminó jugando en Quilmes.

Matías Almeyda en el Parma (Foto: Getty)

9- En 2012, un Edgar Davids ya retirado visitó el país para publicitar un evento de freestyle. El ex Juventus recibió de regalo una camiseta de Colo Colo y conversó con Carlos Tapia, timonel de los albos, quien después aseguraría: ”Quedó de comunicarse con nosotros en la semana y obviamente estaremos expectantes”.

10- Bebeto fue tentado por Universidad Católica en 1997 y parecía que el brasileño podría aceptar, pues su carrera venía en descenso. Al final se quedó en el Vitoria de Brasil y fue llamado de emergencia al Mundial de 1998, donde fue subcampeón.

Otros casos en los que los dirigentes chilenos tuvieron mucha imaginación o simpemente no tuvieron los recursos fueron los de Ariel Ortega a la UC en 2011, José Luis Chilavert a Colo Colo en 2003, Hristo Stoichkov a la UC en los 90s, Álvaro Recoba a la U en 2009, Martín Palermo a Colo Colo en 2010, Turu Flores a la U en 1996 y Robert Prosinecki a Colo colo en los 90s.