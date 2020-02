Campeón del mundo francés: "Messi no es Cristiano, fracasaría en la Premier League"

Tras la convulsionada semana del FC Barcelona por las declaraciones de Abidal y Messi, el futuro de la Pulga no está asegurado en el club catalán. Los rumores de salida se han tomado las portadas en España y la Premier League seduce al astro argentino.

Sin embargo, hay quienes no creen que Messi replique su éxito conseguido en Inglaterra. El ex campeón del mundo con Francia en 1998, Emmanuel Petit, le dio duro a la Pulga: "Honestamente, no creo que Messi esté hecho para la intensidad de la Premier League. Messi no es Cristiano, él fracasaría en la Premier".

"No le gusta que estén todo el rato dándole patadas y apretándolo, no está acostumbrado porque en España está protegido", agregó el ex Barça, Chelsea y Arsenal al Diario Mirror.

Finalmente, Petit señaló que "sin duda sería un placer para los hinchas ingleses verlo en la Premier, pero no veo por qué un club como Manchester City, por ejemplo, tiraría la casa por la ventana para fichar a Messi con 32 o 33 años".