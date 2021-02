Brasileño que hizo cara pálida para celebrar un gol fue sancionado con ocho partidos

El partido de vuelta de las semifinal de la Serie B1 del Campeonato Carioca se encaminaba hacia un empate 1-1 que le daría la clasificación al club Maricá.

Sin embargo, apareció Emerson Carioca para marcar con un tiro libre y darle la victoria final al Sampaio Correa y desatar la locura. Pero nadie esperaba que el brasileño se quitara la camiseta y los pantalones para festejar desaforadamente.

Días después de aquel partido jugado en septiembre de 2020, Emerson se disculparía: "Quiero pedir perdón a la afición de Sampaio Correa, a mis compañeros, así como a los jugadores de Maricá, a la afición y a todos los amantes del fútbol. Lamento profundamente lo que pasó. Estaba siendo provocado por los hinchas en el primer juego y ahora en este segundo. La gente en las gradas me estaba maldiciendo, hablando un montón de tonterías sobre mí, y me fui en ese momento. No fue premeditado, por eso vengo aquí y reconozco mi error y pido disculpas a todos".

Luego, añadió: "No lo volvería a hacer. Esperaba estar en ropa interior cuando me quité los pantalones (risas)".

Pero las excusas de Emerson no le sirvieron de mucho, pues este martes se conoció la decisión del Tribunal y el actual jugador del Portuguesa fue sancionado con 8 partidos de suspensión. Aunque se detalla que son dos por la actitud contraria a la ética deportiva y seis por la participación en una riña tras el encuentro.

Antes de la determinación del tribunal, Emerson se había defendido: "En tres partidos anteriores el cuerpo técnico de Maricá me había difamado, llamándome gordo, alcohólico, mono gordo. Y estaba molesto con lo ocurrido".