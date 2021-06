Brasil vs Perú | Cómo ver EN VIVO ONLINE y por TV el partido por la 2° fecha de la Copa América 2021

La redonda emoción de Copa América no se toma mucho descanso y ya nos tiene un partidazo a la vuelta de la esquina: Brasil vs Perú se miden por la segunda fecha del grupo A que comparten junto a Colombia, Ecuador y Venezuela.

Los dirigidos por Tite no pueden tener un presente mejor. Solidos punteros de las Eliminatorias con puntaje perfecto - seis partidos ganados sobre seis disputados -, por lo que dejar la Copa en casa es la exigencia mínima que deben soportar los pentacampeones del mundo. En el primer partido, lograron vencer sin mayores sobresaltos a Venezuela, que se vio duramente afectada por los casos de coronavirus en su plantel, por lo que el apretón con los incaicos debería ser una exigencia mayor para Neymar y compañía.

Si bien Perú no inició de buena manera el camino a Qatar 2022, el equipo de Ricardo Gareca es un rival con pergaminos de sobra. No por nada estuvieron en el Mundial de Rusia 2018, además de ser los últimos finalistas de Copa América, cayendo justamente ante el rival de la segunda por 3-1 en 2019. Además, el triunfo en la última fecha de Eliminatorias ante Ecuador en la altura de Quito, hizo recuperar la confianza extraviada.

Los del Rimac que estuvieron libres en la primera fecha de la Copa, no contarán en el país de la samba con su emblema, Paolo Guerrero, quien al parecer no se encontraba en las mejores condiciones físicas, por lo que Gareca decidió darle descanso. Su lugar en el último partido peruano lo utilizó Gianluca Lapadula, quien pese a no anotar tuvo una gran actuación, siendo la gran figura del encuentro.

El último antecedente de un choque entre Brasil y Perú, fue en Lima durante las actuales Eliminatorias, encuentro que terminó 4-2 en favor de la verdeamarelha, con bastante polémica por el árbitraje del chileno Julio Bascuñan. El partido por el grupo A se jugará en Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

El atacante italo-peruano Gianluca Lapadula es la gran esperanza del equipo de Gareca. Foto: Getty.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Brasil vs Perú?



Brasil vs Perú juegan este jueves 17 de junio a las 20:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Brasil vs Perú?



El partido será transmitido por TNT Sports HD, TNT Sports y en DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

DirecTV Sports

DTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Brasil vs Perú?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y en DirecTV GO.