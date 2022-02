Bayern Múnich vs Bochum | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 22° fecha de la Bundesliga

El Bayern Múnich parece caminar tranquilamente hacia un nuevo título de la Bundesliga. Por la 22° fecha del campeonato alemán, bucarán dar un paso más enfrentándose al Bochum.

Los bávaros han sido los dominadores absolutos de la Bundesliga durante la última década, casi sin contrapeso. Desde la temporada 2012-2013 han ganado todos los campeonatos y al parecer, todo apunta a que We are the champions volverá a sonar en el Allianz Arena. Son líderes con 52 puntos, 9 unidades más que su perseguidor, el Borussia Dortmund. Los Negriamarillos tropezaron ante Leverkusen y les dieron una amplia ventaja.

En la última jornada del fútbol alemán, el Bayern Múnich derrotó en condición de local al RB Leipzig por 3-2, con anotaciones de Thomas Müller, Robert Lewandowski y Josko Gvardiol en contra. De esta forma, ratificaron el sólido andar que los tiene esperanzados con conquistar su 10° Bundesliga de manera consecutiva.

El Bochum ha tenido una temporada algo irregular, en la que ha alternado buenas y malas que lo tienen hoy en el 11° lugar con 25 puntos. No han podido ganar en sus recientes tres presentaciones, sumando un empate 1-1 frente Hertha Berlín en la última fecha.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs Bochum?

Bayern Múnich vs Bochum juegan este sábado 12 de febrero a las 11:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Bayern Múnich vs Bochum?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Bayern Múnich vs Bochum?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.