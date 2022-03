Barcelona busca seguir con vida en la UEFA Europa League y va por el paso a los cuartos de final. Este jueves los Blaugranas visitan al Galatasaray de Erick Pulgar por la vuelta de los octavos, en una llave que está abierta para ambos elencos.

Tras el empate sin goles en el Camp Nou, todo se definirá en el Nef Stadyumu, más conocido como el "Infierno" de Turquía. En la previa del encuentro, Xavi Hernández habló en conferencia de prensa y dejó un claro mensaje para sus pupilos, con una amenaza a su rival.

"Al equipo en este partido le pido muchas cosas, es una final, no podemos fallar y hay que salir con más intensidad que en la ida", lanzó de entrada. "La primera parte no me gustó, no era el partido que había que hacer, luego no tuvimos acierto en las ocasiones y todo eso es lo que hay que mejorar".

Xavi aseguró que este jueves "nos encontraremos un partido parecido al de la ida, ellos defendiendo, saliendo a las contras, nosotros trataremos de buscar soluciones para generar espacios y crear ocasiones. Es otra final y la afrontamos con la máxima ilusión".

El técnico del Barcelona aseguró que el Galatasaray se parará de la misma forma que en España. "Espero que ellos hagan un planteamiento similar al del Camp Nou, debemos saber atacar, será un partido complicado, allí no marcamos ni un gol".

"Hemos analizado muy bien el partido de la ida, para saber qué nos pasó, fue mérito del Galatasaray, estuvo muy fuerte en defensa y su portero muy acertado, pero intentaremos hacerlo mejor que en la ida, somos autocríticos y no tuvimos nuestro mejor día", añadió con elogios.

Sin temor al infierno del Galatasaray

Barcelona no pudo sacar ventajas en la ida y ahora tendrá que ir a buscar la clasificación al Nef Stadyumu. La casa del Galatasaray es conocida en Europa y el mundo entero como el "Infierno", aunque Xavi no le teme.

"Lo llaman el infierno, jugamos en un campo difícil, con otras dimensiones, el público apretará más y ellos serán más agresivos", dijo el DT de los Culé. Aunque dejó claro que ellos solo piensan en una cosa: "Nuestro objetivo principal es volver a la Champions. Ganar la Europa League nos daría acceso directo y además sumaríamos un título que ayudaría al proyecto".

Finalmente y ante la posibilidad de quedar fuera del plano internacional, Xavi no dramatiza. "Yo la presión la llevo con naturalidad, los jugadores también. No logramos un buen resultado en la ida, pero yo lo veo como una oportunidad, como el día del Nápoles. Esto es Europa y aquí no regalan nada".