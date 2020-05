¿Atención Alexis? Luka Jovic en la nueva obsesión del Inter de Milán

Inter de Milán ya piensa a futuro y tiene una nueva obsesión ante la posibilidad de salidas como la de Lautaro Martínez y el mismo Alexis Sánchez, quienes tienen futuro incierto en Italia.

Es por eso que el conjunto italiano tiene una nueva obsesión para el nuevo mercado de pases que se avecina en Europa: se trata del serbio Luka Jovic.

El delantero no suma minutos en el Real Madrid, pero quiere seguir en el conjunto Merengue para retomar su capacidad goleador por la que se hizo conocido en la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt.

Luka Jovic en el Real Madrid vs Getafe

Así lo informó el medio Four Four Two, Luka Jovic ha rechazado las dos ofertas del Inter de Milán para quedarse en España y pelear un puesto.

"La primera oferta del Milan era un traspaso a cambio de 50-60 millones de euros. El Real Madrid recuperaría la inversión y Jovic se marcharía a la Serie A pero el club blanco solo valora una cesión y el ariete serbio no quiere moverse del Santiago Bernabéu, por ello el Inter ha vuelto a la carga recientemente y ha pedido la cesión de Luka Jovic por dos temporadas sin incluir una opción de compra al término del préstamo, que también fue rechazada", informaron en Four Four Two.