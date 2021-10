El Milan sigue su lucha por la cima en la Serie A, visitando al difícil Atalanta en la 7° fecha, con la obligación de ganar.

Los Rossoneros actualmente se ubican en el 3° lugar con 16 puntos, debido a que Inter de Milán (17 unidades) consiguió derrotar a Sassuolo durante esta fecha, por lo que los de Stefano Pioli deben ganar en Bérgamo para continuar en la disputa de la cima. En estos momentos el puntero es Napoli con 18 unidades y visitará a Fiorentina. El Milan entrará a la cancha conociendo el resultado del equipo de Diego Armando Maradona.

Lo negativo de la jornada, es que nuevamente no podrían contar con Zlatan Ibrahimovic. El delantero sueco aún no ha podido superar del todo los problemas a la rodilla que no le dejaron terminar la temporada pasada. En la presente solo alcanzó a jugar ante Lazio, donde anotó un gol. El día del encuentro ante Atalanta, Ibra cumplirá 40 años, aunque no podrá festejar en cancha.

Los de Bérgamo son un equipo que en los últimos años se han acostumbrado a estar en la parte alta de la Serie A, aunque en este comienzo se ubican en el 7° puesto con 11 puntos. En la semana tuvieron acción por Champions League, donde derrotaron a Young Boys de Suiza por 1-0.

Día y hora: ¿Cuándo juega Atalanta vs Milan?



Atalanta vs Milan jugarán el día domingo 3 de octubre a las 15:45 horas de Chile.

Trasmisión: ¿Dónde ver en vivo a Atalanta vs Milan?



El partido de momento, no tendrá transmisión televisiva para Chile, pero podrá ser visto vía streaming en vivo a través de Star +.