Arturo Vidal salta a la cancha este martes para seguir avanzando en uno de sus principales objetivos con el Flamengo. Desde las 20:30 horas, el Mengao recibe al Corinthians por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022, corriendo con ventaja para avanzar a semifinales.

El equipo del King ha tenido una gran alza desde la llegada de sus refuerzos y tiene la primera opción para meterse en la ronda de los cuatro mejores. Sin embargo, debe ratificar el triunfo de la ida en su casa y con su gente para acercarse al objetivo.

Dorival Júnior entiende que la llave con el Corinthians no será fácil y este fin de semana, en la victoria por 2-0 ante el Sao Paulo, le dio descanso a sus titulares. Arturo Vidal estuvo desde el arranque y respondió a gran nivel, pero parece que todavía no logra ganarse la confianza de su DT.

El Flamengo no se guardará nada para la vuelta de la Copa Libertadores y saldrá a la cancha con lo mejor que tiene. O por lo menos lo más conocido para el DT, que no arriesgará con novedades en su formación.

Arturo Vidal fuera de la formación del Flamengo

Dorival Júnior no se hará problemas para definir a su once estelar frente al Corinthians y, según adelanta la prensa en Brasil, saldrá con su esquema más seguro. En él, Arturo Vidal no está considerado como titular, aunque sí como opción en la banca.

Santos se mantendrá fijo en la portería, mientras que la defensa contará con Rodinei, David Luiz, Léo Pereira y Filipe Luís. Esto saca de la cancha a Matheus, Fabricio Bruno, Pablo y Ayrton, que estuvieron presentes en el choque con Sao Paulo.

En la mitad de la cancha será el tradicional rombo de João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro y Giorgian de Arrascaeta el que vea acción. El ataque, la dupla de Pedro y Gabigol buscará sellar el boleto rumbo a las semifinales.

De esta forma y de no haber novedades, el Mengao formará con Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Pedro y Gabigol.

Arturo Vidal y el Flamengo quieren meterse en las semifinales de la Copa Libertadores 2022. La ventaja de 2-0 ante el Corinthians está ahí, dejándolos adelante en el global pero con la obligación de ratificarlo para clasificar.

¡Disfruta los partidos de Arturo Vidal por Star+! El Brasileirao, la Copa Libertadores y toda la acción del King en Flamengo la puedes disfrutar en exclusiva por Star+. ¡Suscríbete!