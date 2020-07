Arsenal y Tottenham se miden en el verdadero "clásico de los pobres" y el perdedor se quedará sin nada

⚽️ @alanshearer's Team of the Week❗️



�� Guardiola

�� Pope

�� Egan

�� Tarkowski

�� Tierney

�� Willian

�� Henderson

�� Pogba

�� David Silva

�� Salah

�� Welbeck

�� Greenwood



�� or ��❓ pic.twitter.com/mEHuf8BsGX