Antoine Griezmann palpita el clásico ante el Real Madrid y recuerda gran actuación de Ronaldinho

El frances Antoine Griezmann vive intensamente lo que será su primer clásico ante el Real Madrid defendiendo la camiseta del Barcelona.

“Será mi primera vez, pero, como siempre, intentaré estar tranquilo, prepararlo bien y luego a disfrutar antes, durante y después del partido con los compañeros”, aseguró el delantero galo.

Agregando que “es un partido que todo el mundo espera y del que se comienza a hablar cuatro o cinco días antes. En la previa todo el mundo lo está mirando, es un duelo muy importante tanto para la afición como para los jugadores”.

Consultado respecto a si recuerda algún Barcelona-Real Madrid, Griezmann no dudó. “Desde que llegué a la Real Siempre era bonito ver los Clásicos por la televisión y ahora es un sueño poder jugarlo y ser yo el actor. ¿Si me quedo con un Clásico? El que más me gustó o que me sorprendió fue la ovación del Bernabéu a Ronaldinho en aquel 0-3 en el que hizo un gran partido y todo el estadio se le reconoció”, cerró.