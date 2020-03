¿Andrea Pirlo DT de Arturo Vidal? "Barcelona me está esperando"

Los italianos Andrea Pirlo y Fabio Cannavaro conversaron públicamente a través de un vivo en Instagram. Entre broma y broma, el ex mediocampista de la Juventus dejó botando que sus intenciones de convertirse en técnico son mayores a las pensadas.

Cannavaro le consultó a su socio campeón del mundo en 2006 si se hará cargo del banco de la sub 23 de la Juventus, y Pirlo no se quedó atrás.

“Tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas”, dijo Pirlo.

El jugador que se retiró de las canchas en 2017 con la camiseta del New York City sentenció que “puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada”.