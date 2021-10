Alemania vs Rumania | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo la Eliminatorias de la UEFA a Qatar 2022

Alemania quiere continuar pavimentando su camino a Qatar 2022, ante Rumania por la 7° fecha del Grupo J, en las Eliminatorias de la UEFA.

Los teutones de momento lideran su zona con 15 puntos, seguidos por Armenia, quienes poseen 11 unidades. El rival Rumania aparece en el tercer lugar con 10 puntos, por lo que tienen una gran oportunidad en Hamburgo de darle caza a los dirigidos por Hansi Flick. Una derrota significaría para la visita quedar a 8 puntos del líder, quedando 9 en disputa, situación muy difícil de revertir para optar al único cupo directo al Mundial.

Alemania no contará con Ilkay Gundogan y Mats Hummels para esta fecha de Eliminatorias, debido a que ambos jugadores presentan lesiones. Los que sí vuelven, son Marc-Andre ter Stegen y Matthias Ginter, quienes no habían estado en los últimos partidos de la selección, los que habían sido el estreno de Flick al mando de los tetracampeones del mundo. Thomas Müller, vuelve a ser considerado por el ex entrenador del Bayern Múnich.

En caso de poder derrotar a Rumania, los alemanes podrían abrochar su clasificación a Qatar 2022 en la siguiente fecha ante Macedonia del Norte como visita, siempre y cuando el escolta Armenia enrede puntos en el camino al Mundial.

Día y hora: ¿Cuándo juega Alemania vs Rumania?



Alemania vs Rumania jugarán el día viernes 8 de octubre a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Alemania vs Rumania?



El partido entre Alemania y Rumania será transmitido por ESPN (sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Alemania vs Rumania?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Star +.