Agustín Farías da detalles del día que enfrentó a Cristiano Ronaldo y cambió la camiseta con Sergio Ramos

Agustín Farías es una de las grandes figuras de Palestino, equipo en el que lleva cinco años y que entremedio de eso tuvo un paso por el Apoel de Chipre, club que jugó Champions League ese año.

Una experiencia inolvidable y que tuvo al argentino, que pronto se nacionalizará chileno, batallando frente a frente con los mejores del mundo como Cristiano Ronaldo, el coreano Son, Sergio Ramos, etc.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Agustín Farías dio detalles de su llegada a Chipre. "Fue una decisión difícil porque mi novia está embarazada y estaba esta opción de jugar en Chipre, además el Apoel jugaba pre Champions League. Eso fue lo que más me tiró, de probar esa chance. El Apoel finalmente terminó en fase de grupos y lo único que quería era que saliera Barcelona o el Real Madrid", comenzó.

El Apoel compartió grupo con Real Madrid, Borussia Dortmund y Tottenham. "Era un grupo que uno veía y sabíamos que no teníamos por donde, pero fue una experiencia única. Lo disfruté muchísimo y fui un privilegiado de poder jugar Champions, no todos pueden jugarla y tuve esa suerte. Fue todo muy bonito", detalló.

Agustín Farías vs Cristiano Ronaldo en Champions League

Agustín Farías detalló lo que se sintió tener a Cristiano Ronaldo al frente. "Jajaja yo no lo puedo creer, tienes que estar preparado mentalmente para jugar ahí, porque yo recuerdo que apenas entré, agarro la pelota y a un lado tenía a Toni Kross, Marcelo y Modric y, a parte de eso, tienes que tomar la mejor decisión, porque si la erras es gol del equipo rival. Estar ahí, en ese estadio y con esos jugadores, fue increíble", expresó.

Además agregó que, "en el momento no lo disfruto, a los días siguiente caigo recién que estuve ahí, pero en ese instante veía a Cristiano como uno más. Es un jugador con una jerarquía diferente al resto".

Para finalizar el actual jugador de Palestino recordó cómo fue cambiar camiseta con Sergio Ramos. "Cambié la camiseta. En el partido de visitante fue con Sergio Ramos y de local con Luka Modric. En el cambio me fue re bien, no me dijo que no y que me la iba a pasar en el camarín. Yo ahí dije ‘se va a olvidar y hará el loco’, sin embargo yo salí después y Ramos me estaba esperando para cambiarla y apenas me vio, me la pasó", sentenció.