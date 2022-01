Agenda de partidos en vivo del 25 de enero: Copa Africana, Sudamericano de Balonmano Recife y Boca Juniors vs San Lorenzo en Torneo Internacional de Verano

La Agenda RedGol sigue esperando una apasionante fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 con fútbol que se toma gran parte del mundo. Copa Africana de Naciones, la Serie Río de La Plata e incluso el Campeonato Paulista forman parte de la antesala a Chile vs Argentina en Calama que podrás ver en RedGol.

El martes comienza con la sorpresiva Copa Africana de Naciones, que no se cansa de tener novedades entre los equipos que pelean las fases finales. Senegal vs Cabo Verde y Marruecos vs Malaui son el condimento para un torneo que todos están siguiendo en el mundo.

Uruguay sigue siendo el escenario para la Serie Río de La Plata con la Copa Ondino Vera y tendrá como participantes a Temperley ante Instituto y Cerro Largo frente a Liverpool FC. Y en Argentina, la gran final del Torneo Internacional de Verano con Boca Juniors ante San Lorenzo.

Como parte de la antesala de la fecha doble de Eliminatorias también tenemos la Liga de Expansión de México y el Campeonato Paulista, con Botagofo, Santo André, Corinthians y Ferroviária como exponentes en esta jornada.

Por si fuera poco, RedGol transmitirá solo para Chile el Torneo Sur y Centro Americano 2022, donde esta jornada de martes la Selección Chilena será la encargada de iniciar la jornada frente a Costa Rica.





Revisa la programación del martes 25 de enero de 2022 para ver en TV:

PARTIDO COMPETENCIA HORA CANAL/PLATAFORMA Senegal vs Cabo Verde Copa Africana 13:00 hrs ESPN 3 Chile vs Costa Rica Torneo Sur y Centro Americano de Balonmano 15:00 hrs RedGol Marruecos vs Malaui Copa Africana 16:00 hrs Star+ Temperley vs Instituto Serie Río de La Plata 18:00 hrs Star+ Botafogo SP vs Santo André Campeonato Paulista 19:00 hrs Fanatiz Tepatitlán FC vs Tlaxcala Liga Expansión MX 20:00 hrs Claro Sports Boca Juniors vs San Lorenzo Torneo Internacional de Verano 21:00 hrs Star+ Corinthians vs Ferroviária Campeonato Paulista 21:00 hrs Fanatiz Cerro Largo vs Liverpool FC Serie Río de La Plata 21:30 hrs Star+ Venados vs Pumas Tabasco Liga Expansión MX 22:05 hrs Claro Sports

Bonus Track:

Torneo Sur y Centro Americano de Balonmano 2022 - Chile vs Costa Rica - 15:00 hrs - RedGol.





