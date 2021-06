Adolfo Tren Valencia apoya a Reinaldo Rueda por excluir a James Rodríguez: "Es mejor no arriesgarlo porque en otros partidos puede ser vital"

Una de las grandes polémicas que ha traído esta nueva fecha doble de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, es la no nominación de James Rodríguez a la selección colombiana por nuestro conocido Reinaldo Rueda.

James es a Colombia algo parecido a lo que es Alexis para la selección chilena, por lo que el revuelo en tierras cafeteras que ha causado su ausencia ha sido grande y es un tema de discusión en todos los medios de comunicación de ese país.

El 10 hizo una declaración donde expresó estar desilusionado de su entrenador argumentando que "con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no conta conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho".

Pese a la molestia de James, no todos han criticado a Rueda y de hecho ha tenido apoyo de ex seleccionados colombianos, como es el caso de Adolfo el Tren Valencia.

"A mí me tomo por sorpresa que no hayan convocado a James Rodriguez y Falcao García, porque son nuestros jugadores referentes, pero también hay que ser conscientes de que si no pueden por lesión es mejor esperarlos a que estén bien. Tienen una ventaja y es que pueden recuperarse bien en estos meses de vacaciones", afirmó el ex delantero.

Agregando que "James es un muchacho que quiere jugar y cualquier jugador quiere competir con su Selección. Es mejor no arriesgarlo porque en otros partidos puede ser vital".