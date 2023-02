Sin Guillermo Maripán ni Charles Aránguiz por lesión, los Rouge et Blanc chocan ante los Once de la compañia en el partido de vuelta del repechaje de la Liga Europa de la UEFA.

AS Mónaco recibe a Bayer Leverkusen para definir un lugar en octavos ¿A qué hora juegan?

La acción no se detiene en la Europa League y, en el marco de los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final, nos tiene preparado un entretenido duelo en el partido que animan AS Mónaco y Bayer Leverkusen en Francia. Guillermo Maripán y Charles Aránguiz no dirán presente en la definición por estar lesionados.

¿Cuándo juegan Mónaco vs Bayer Leverkusen?

Los Rouge et Blanc reciben a los Once de la compañía este jueves 23 de febrero a las 14:45 horas de Chile en el Stade Louis II, ubicado en la ciudad de Mónaco, en Francia.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido de vuelta del repechaje?

Este partido de vuelta del repechaje será transmitido en TV por la señal de Fox Sports 2 en los siguientes canales según tu operador de cable:

Fox Sports 2

VTR: 167 (SD) - 861 (HD)

DTV: 608 (SD) - 1608 (SD)

ENTEL: 239 (HD)

CLARO: 179 (SD) - 479 (SD)

GTD/TELSUR: 78 (SD) - 855 (HD)

MOVISTAR: 490 (SD) - 891 (HD)

TU VES: 521 (SD) - 520 (HD) - 112 (HD)

ZAPPING: 101 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo de la Europa League?

Si buscas un link para ver este duelo de la Europa League por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app Star+.

¿Cómo llegan ambos equipos a este desafío?

El equipo dirigido por Philippe Clement llega encendido a este desafío tras completar su cuarto partido consecutivo ganando en la Ligue 1 de Francia el fin de semana, cuando se impuso al Brest por 2 a 1 en el Stade Francis-Le Blé.

Goles de Aleksandr Golovin (39') y Myron Boadu (73') le dieron la victoria a un Mónaco que no pudo contar con el defensor de la selección chilena por estar lesionado. Con este resultado, se ubican terceros en la clasificación del fútbol francés con una cosecha de 50 puntos.

Por su parte, los comandados por Xavi Alonso vienen heridos tras volver a enredar puntos en la Bundesliga de Alemania el domingo, cuando cayeron en manos del Mainz por 3 a 2 en el BayArena. Aránguiz no fue alternativa por seguir con dolencias en su pantorrilla.

Nadiem Amiri (32') y Patrick Schick (58') marcaron los descuentos en un compromiso que los deja décimos en la tabla de posiciones del fútbol alemán con 27 unidades.