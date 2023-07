El entusiasmo está en aumento a medida que se acerca el lanzamiento de los nuevos simuladores de fútbol de EA Sports y Konami. La pregunta recurrente de cada año es la misma: ¿incluyen el torneo local y la selección chilena en eFootball y FC? Obviamente te tenemos las respuestas, para que te prepares para volver a la cancha virtual.

La última vez que EA Sports incluyó entre sus licencias oficiales al torneo nacional fue en FIFA 20. Luego de esa edición, la competición no volvió a aparecer y en EAS FC 24 no será la excepción. Así lo dejó saber el Product Manager de la ANFP, Javier Collao, en conversación exclusiva con RedGol.

“Ya tuvimos unos primeros encuentros con EA Sports para de lo que tiene que ver con la organización de ePrimera (Torneo eSports oficial de la ANFP) del próximo año y pronto se conocerán más detalles. Sobre la licencia del Campeonato y la Selección Chilena para la versión 24 es definitivamente un no. EA se quiso enfocar en ligas europeas y con los contratos vigentes que ya tenían como CONMEBOL y la UEFA. Lo que sí y lo plantee sobre la mesa y es lo que pretendemos buscar para la próxima versión, que es el FC 25, es poder incluir a la Primera División chilena dentro del juego. Es uno de los objetivos que nos hemos planteado como comunidad de eSports y recién en septiembre probablemente se abran las negociaciones para esa versión del juego”, explicó.

Con esto se confirma que los únicos equipos chilenos que serán parte del FC 24 son aquellos que clasificaron a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del año 2023: Colo Colo, Ñublense, Magallanes, Audax Italiano, Palestino, Universidad Católica y Cobresal.

A esta gran decepción se suma la ausencia de la selección chilena, que acumulará su tercera edición consecutiva sin aparecer en el videojuego de EA Sports. Esperamos que para la segunda edición de EAS FC la marca norteamericana se fije nuevamente en nuestro país y puede incluir el torneo nacional y a nuestra roja querida.

¿Qué pasa con eFootball?

La historia se ve un poca más alentadora para eFootaball 2024, pero con grandes dudas para el futuro de la saga. La licencia oficial del Campeonato Chileno tuvo un fugaz paso en Konami con PES 2014, y luego estuvo ausente hasta PES 2019, donde tuvo su regreso triunfal hasta la fecha.

Pero todo lo que comienza, tiene que acabar. Y así lo confirmó Javier Collao, quien reveló que la próxima versión de eFootball, que se lanzará en agosto, será la última que contará con nuestra Primera División, y de una manera bastante curiosa.

“Nosotros tenemos dos acuerdos por separados con eFootball (Konami). El primero tiene que ver con el licenciamiento de la liga de Primera División, que el año pasado era Campeonato PlanVital y este año es Campeonato Betsson, y ese acuerdo tiene una vigencia hasta el próximo año, hasta el 30 de junio. Por otra parte se licencia lo que son los clubes participantes, porque depende de quién asciende y quién desciende, con excepción de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, que ellos tienen o tenían acuerdos directos con Konami. El acuerdo de los clubes terminó ahora el 30 de junio del 2023 y el Campeonato va a terminar su periodo de licenciamiento el 30 de junio del 2024″, comentó.

Y agregó que “tuvimos una reunión la semana pasada con Konami, donde nos bajaron que por estrategia global el foco ya no va a estar en Latinoamérica, por lo tanto no van a invertir en obtener licencias de la mayoría de las ligas latinoamericanas, ya probablemente se queden con Brasil y dudo que Argentina, porque Argentina hizo un acuerdo con con EA FC. Ya con Chile, de momento, no van a ofrecer dinero por licenciarla. Lo cual nos pega fuerte, porque finalmente era un campo de exposición bastante bueno para nuevas audiencias y poder mostrarle al mundo el Campeonato. Ahora bien, quedamos de acuerdo de que si en algún momento se volvía a abrir la posibilidad, obviamente vamos a conversar para poder incluir a la Liga y a los equipos nuevamente. O sea, es nuestro interés poder estar ahí presentes”.

eFootball 2024 contará con la licencia del Campeonato Chileno, lo que incluye el balón, nombre y logo. Sin embargo, no tendrá la licencia oficial de todos los clubes de la competencia, ya que dicho contrato no fue renovado. Es importante mencionar que Universidad de Chile firmó la temporada pasada nuevamente con Konami y que Colo Colo amplió su vínculo hasta el año 2025. Ambos clubes son socios del videojuego.

Así, los equipos chilenos tendrán nombres genéricos en el simulador, como ya ocurre con Magallanes y Deportes Copiapó en eFootball 2023, que se identifican como Maipú A y Copiapó BR, pero contarán con sus plantillas oficiales por los derechos de imagen de la FIFPro. Por otro lado, los equipos partners mantendrán su nombre, escudo y camisetas oficiales.

Por último queda la duda final y es la selección chilena. Esta licencia tampoco fue renovada y terminó en la primera parte del año 2023, donde los uniformes adidas fueron cambiados por unos sin marca. La Roja seguirá con sus jugadores reales, pero con camisetas genéricas en eFootball 2024.