Los fanáticos de las consolas celebran una gran noticia que les entrega PlayStation. La compañía de Sony anunció que liberará el servicio multiplayer online y que esté podrá ser utilizado de manera gratuita por tiempo limitado. Revisa los detalles.

El planeta gamer tiene millones de seguidores alrededor del mundo, quienes disfrutan el pasar tiempo junto a la pantalla y el mundo virtual. Sin importar el estilo de los videojuegos, las consolas permiten a los jugadores vivir experiencias increíbles. Una de los modos que ha ganado popularidad gracias a internet, son los servicios online y de multijugador, los cuales serán gratis por tiempo limitado.

¿Cuánto tiempo habrá multiplayer gratis PlayStation?

Desde la compañía informaron que serán dos días del servicio gratuito, sin la necesidad de suscribirse a PlayStation Plus.

¿Cuándo será este servicio gratis?

El periodo gratuito será durante este fin de semana, los días sábado 17 y domingo 18 de febrero.

Oportunidad ideal para jugar con amigos

El servicio online permite la oportunidad de jugar con quienes no siempre están cerca. Ya sea por problemas de tiempo o de espacio físico, el multiplayer permite acercar a quienes están lejos y hay diversos juegos que pueden ser de gran ayuda para engancharse durante todo el fin de semana gratuito que ofrece PlayStation: Call of Duty: Warzone, Fortnite, The Last of Us, Helldivers II, entre otras entregas.

El PlayStation 5 es la última consola hecha por Sony, la cual ha tenido bastante éxito. Claro que el rápido avance de la tecnología hace que los productos vayan pasando su vida útil casi sin darse ni cuenta y esto ya estaría pasando. De acuerdo al sitio Tarreo, la PS5 ya estaría en la mitad de su ciclo y que en unos pocos años más ya se podría anunciar a la consola que la reemplazará en un futuro no muy lejano.