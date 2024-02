Como es habitual PlayStation anunció a través de su blog los títulos que llegarán en el mes de febrero a los planes PlayStation Plus, no obstante, este segundo mes del 2024 viene recargado y además de los tradicionales tres juegos, llegarán un demo de uno de los mejores títulos del 2023 y regalos imperdibles de Fall Guys.

Revisa a continuación todos los detalles del listado de títulos anunciados para febrero.

¡Con Marvel’s Spider Man 2 Incluido! Los títulos de febrero que llegan a PlayStation Plus

Los tres títulos que podrán disfrutar los suscriptores de los planes Plus de PlayStation son “Foamstars”, “Rollerdrome” y “Steelrising”, no obstante, eso no es todo, porque PlayStation sorprende a los usuarios de PS Plus y fanáticos de Fall Guys a través de trajes especiales, emojis, placas, entre otros objetos basados en icónicos personajes de PlayStation como Ratchet, Clank, Aloy y más.

Por si fuera poco, uno de los mejores juegos del año 2023 también hará su llegada, se trata “Marvel’s Spider Man 2” el cual ingresa al catálogo de PS Plus Deluxe en Prueba de Juegos a contar del 6 de febrero. La continuación de la saga lanzada el 2018 estará disponible para los fanáticos que aún no han tenido la posibilidad de adquirir el título recientemente lanzado de la mano de PlayStation e Insomniac Games.

Todos los títulos mencionados estarán disponibles desde este martes 6 de febrero al 4 de marzo, mientras que los suscriptores de PS Plus tienen hasta el 5 de febrero para agregar “A Plague Tale: Requiem”, “Evil West” y “Nobody Saves the World” a su biblioteca de juegos.

Revisa a continuación el argumento de los títulos que llegan en febrero a PlayStation Plus.

Foamstars | PS4, PS5

Presentamos Foamstars, el nuevo juego de disparos en grupos en línea 4v4. Usa espuma para construir el terreno y crear superficies resbaladizas a fin de surfear en la arena a alta velocidad, ayudar a defender de ataques enemigos, o crear puntos estratégicos y eliminar a los oponentes. Selecciona entre un extravagante y colorido elenco de atletas y compite en varios modos de juego. Obtén más información sobre Foamstars de sus creadores aquí.

Rollerdrome | PS4, PS5

Las mentes de Roll7, que te trajeron la galardonada y aclamada por la crítica serie OlliOlli, ahora presentan Rollerdrome, un intenso conjunto híbrido de juego de disparos y skateboards en un retrofuturo evocador. Rollerdrome es un juego de disparos y acción en tercera persona de un solo jugador que combina a la perfección combate de alto octanaje con movimiento fluido para crear una experiencia de acción como ninguna otra. Domina con estilo un combate cinemático y visceral en el que las bajas regeneran tu vida, y los trucos y las misiones superadas te proporcionan municiones.

Steelrising | PS5

Este juego de rol y acción se basa en una historia alternativa de París, en la cual un ejército robótico sofoca la Revolución Francesa. Lucha y explora en calles, techos, vecindarios y castillos como Aegis, una misteriosa obra maestra autómata. Participa en peleas despiadadas e intensas contra maravillas tecnológicas que son tan complejas como implacables.

¿Qué regalos se podrán descargar de Fall Guys?

El paquete de íconos de Fall Guys, exclusivo para miembros de PlayStation Plus, incluye algunos estilos icónicos de PlayStation a la fiesta multijugador. Haz que los disfraces de frijoles se destaquen en Aloy, Ratchet y Clank, y estrena algunos artículos cosméticos adicionales mientras compites.

Reclama el paquete de íconos y recibe:

Ratchet (disfraz completo)

Clank (disfraz completo)

Aloy (disfraz completo)

Groovitron (emoji)

Risa de Clank (emoji)

Lombax (patrón)

Clank (patrón)

Seeker (patrón)

Ratchet (color)

Clank (color)

Ratchet (placa de identificación)

Clank (placa de identificación)

Horizon (placa de identificación)

Aloy (placa decorativa)

Ratchet (placa decorativa)

Clank (placa decorativa)

Seeker (apodo)

Encuentra y descarga este paquete junto con la línea de juegos mensuales en PlayStation Plus en PlayStation Store. Descarga Fall Guys desde PlayStation Store para acceder. Una vez descargado, estarán disponibles inmediatamente en el juego, sin importar si eres un jugador nuevo o antiguo.