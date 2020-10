¿Ya, quién fue? Se encuentra en desarrollo un juego de mesa de Among Us

Among Us es el juego sensación del 2020 y mucho cariño llegan por parte de los fanáticos. Esto es tanto que uno de ellos está creando un juego de mesa y reveló el tablero por Reddit, donde también explicó las reglas que tiene el juego y que lo hacen igual de entretenido que la versión digital.

El usuario jiacovetto presentó el tablero de Among Us y reveló las reglas: "los jugadores roban cartas que les muestran si son impostores o tripulantes. También roban una carta de personaje (rojo, azul, etc.). Las tareas se disponen en el tablero de forma aleatoria, boca abajo. Y cada jugador tiene una mano de cartas de tareas. Estas dicen 'exitoso' o 'fallido', unos tienen sabotajes y otras cartas 'malas' que los impostores pueden jugar en secreto".

Se elabora un juego de mesa de Among Us

El juego de mesa se ve muy avanzado, pero siguen faltando detalles por pulir ante de un posible lanzamiento, uno de ellos es comunicarse con Innersloth para sacarlo al mercado. jiacovetto aseguró que no ha podido dar con la compañía de videojuegos y sus intentos por hablar con ellos no han tenido respuesta, por lo que la espera se hará más larga.

Es cosa de tiempo para que otros usuarios copien el modelo y lleven el Among Us a los juegos de mesas para compartir en fiestas con amigos o con familiares. ¿Ya, quién fue?

Among Us es un videojuego modo fiesta multijugador en línea donde hay tripulantes e impostores, donde los primeros deben cumplir misiones y encontrar al asesino que está entre ellos, mientras que los segundos deben matar a sus compañeros e intentar todos los sabotajes posibles para que no se cumplan las misiones.