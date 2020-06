Naughty Dog defiende la diversidad sexual de los personajes en The Last of Us Part II

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 de Naughty Dog que llegará a la consola de Sony el próximo viernes 19 de junio.

Neil Druckmann, director de la obra, abordó en una entrevista con el medio británico Eurogamers sobre la diversidad sexual presente en el videojuego, específicamente en Ellie, la protagonista principal de la historia, quien es lesbiana.

"En cuanto al tipo de personajes que ponemos en el juego, hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho un viaje junto a Ellie, y ella es quien es. Quedó definida en el anterior juego. Vamos a seguir avanzando. Ahora tiene 19 años. ¿Cómo exploras todas las facetas de lo que significa tener 19 años? Crees que eres invencible. Crees que sabes lo que está bien y lo que está mal. Sientes atracción sexual por quienes te atraen. Todas esas son las cosas que queremos explorar con ese personaje; así es como contamos una historia con honestidad", afirmó Druckmann.

Espero que el juego sea suficiente como para atraerles y normalizar lo que es normal.

En esa línea agregó que “si tienes algún problema con esto, bueno, es una pena, pero la historia es la que gana. Es irónico, o incluso triste, que la gente que más se beneficiaría de una historia como esta son los que más gritan ahora. Es parte de nuestra sociedad y parte de poder crear un personaje interesante y con matices".

Esta vez la protagonista de la historia será Ellie.

"Y sí, hay muchas ideas equivocadas como que estamos sacrificando la historia para sumar puntos por diversidad. No es así como funcionan las cosas. Todo está al servicio de la historia. Tener más diversidad nos da una historia mejor, nos da perspectivas más frescas sobre el conflicto. Espero que todos los que jueguen se den cuenta", concluyó el director de The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada en el 2013, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes tráileres, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

