PS Plus y Xbox Game Store tienen grandes ofertas para este fin de mes.

Las ofertas de videojuegos se mantienen para finales de agosto, pues incluso habiendo superado el Día del Niño y gran parte del mes, las grandes tiendas y consolas tienen títulos disponibles a precio rebajado.



Ofertas de agosto



PS Plus y EA Play:

Ambas tiendas tienen títulos gratuitos durante todo el mes.

Hunter’s Arena: Legends: Gratis para PS4 y PS5 (PS Plus).

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville: Gratis para PS4 y PS5 (PS Plus).

Tennis World Tour 2: Gratis para PS4 y PS5 (PS Plus).

The Five Covens: Gratis para PS4 y PS5 (EA Play).

Xbox Game Store:

La tienda de Xbox tiene juegos gratis para este mes de agosto.

Darksiders III: 1 - 31 de agosto. Disponible en Xbox One y Xbox Series X/S.

Yooka-Laylee: 16 de agosto - 15 de septiembre. Disponible en Xbox One y Xbox Series X/S.

Garou: Mark of the Wolves: 16 - 31 de agosto. Disponible en Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X/S.

Epic Store

Void Bastards: Disponible en Epic Games Store hasta el próximo 26 de agosto.



Yooka-Laylee: Disponible para descarga hasta el 26 de agosto en la plataforma Epic Games Store.

Prime Gaming



Battlefield V: Disponible gratis en Prime Gaming hasta el 1 de septiembre.



Lost Horizon 2: Disponible gratis en Prime Gaming para PC hasta el próximo 1 de septiembre.



Indiana Jones and the Fate of Atlantis: Disponible gratis en Prime Gaming hasta el próximo 1 de septiembre.