Fortnite ha destacado mucho durante esta semana por el estreno de la segunda temporada del Capítulo dos, la cual comenzó con la eliminación de las construcciones en el modo normal (batalla campal). Aunque las construcciones continúan en modos como el Creativo y Competitivo, el juego ha tenido bastante aceptación sin las construcciones. Diversos filtradores habían indicado que las construcciones volverían, pero durante las últimas horas esto podría cambiar y esa acción podría desaparecer para siempre.

Uno de los filtradores identificado como Twea dio a conocer en Twitter que el juego agregará el concepto "No Build Battle Royale" cuando el juego vuelva a la normalidad, cosa que podría ocurrir entre el 28 y 29 de marzo de 2022. Mientras que el usuario Hypex mencionó que Epic Games planea mantener el modo de no construcción y destacó además que esos modos No Build Battle Royale pueden habilitarse en cualquier momento.

¿Cuándo se estrenó la nueva temporada de Fortnite?

La Temporada dos del Capítulo tres de Fortnite se estrenó el domingo 20 de marzo de 2022, en la cual la principal novedad fue la eliminación de las construcciones. Además, llegaron nuevas skins como la del superhéroe Doctor Strange, personaje del universo de Marvel.