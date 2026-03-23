Quedan un par de semanas para la Final Internacional 2026 de Red Bull Batalla que se va a realizar en el Movistar Arena, en donde Chile podría conseguir su primer campeón mundial del magno evento. Uno que estuvo cerca de clasificarse fue 99, quien quedó segundo en el Mundial de Plazas, y dejó una importante reflexión de cara al 11 de abril.

Yanko Hidalgo participó en la votación del mejor segundo que entregó los últimos cupos a la Internacional, pero antes de que comenzara este proceso dejó en claro que no haría campaña para ganar, algo que terminó sucediendo y en conversación con RedGol profundizó más en el tema.

“Me parece genial brindarle una oportunidad a quienes se quedaron a un paso de la gloria y también veo bien que se busque la participación de la comunidad, pero creo que esos cupos podrían definirse de otra forma, ya sea con un torneo entre los subcampeones o haciendo una pequeña definición entre los más votados. La Internacional es una oportunidad decisiva para muchas personas y puede cambiar la vida de quienes formen parte, pero no me gusta la idea de llegar gracias a votaciones y campañas, para mí hay que hacerla rapeando”, explicó.

CHILE ES LOCAL

Por tercera vez en la historia de Red Bull Batalla, Chile será la sede de la Final Internacional y esta vez están clasificados dos MC’s de nuestro país, algo que nunca había sucedido (ni en 2015 y ni en 2021). Además, los representantes son El Menor y Teorema, los mejores de la actualidad, algo que hace crecer la ilusión del tan esperado título.

En esa línea, 99 tuvo palabras importantes para referirse a la localía y espera que esta no se vea en el Movistar Arena: “no hay que caer en el juego del localismo, tenemos representantes de categoría mundial que son capaces de hacer estallar al público más hostil posible y el resto de participantes merecen el mismo respeto. Hay que gritar aquello que te haga vibrar, no gritar por buscar darle una ventaja a alguien en específico”.

“Creo que tanto El Menor como Teorema son los más fuertes de la lista, ya sea por su nivel como por la narrativa que los acompaña. Me haría mucha ilusión que Teorema sea nuestro primer campeón internacional de Red Bull Batalla, además que es sin duda mi competidor favorito del panorama, pero creo que El Menor está con un nivel que no le he visto a otro freestyler en mucho tiempo. Apostaría por Efraín, pero creo que cualquiera de los dos podría llevarse este evento”, agregó.

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Por último, hay que recordar que el proceso para la nueva temporada de Red Bull Batalla comenzará en los próximos meses y el freestyler de la quinta región espera estar presente en la Nacional y dijo que “voy a dejarme la vida por esto las veces que sea necesario, el tiempo de Dios es perfecto y haré lo que haga falta por entrar a la Nacional de esta temporada, pero debo reconocer que me genera más ilusión la idea de tener una tercera oportunidad en el Torneo de Plazas y campeonar por el under”.