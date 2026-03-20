El 11 de abril en el Movistar Arena se celebrará una nueva Final Internacional de Red Bull Batalla, en donde los 16 mejores freestylers del mundo buscarán el título mundial. Luego de 5 años, Chile vuelve a ser sede del magno evento y Anubis, tercero de la Nacional 2025, dejó en claro que la localía debe ser un factor favorable para nuestros exponentes.

“Sobre la localía, creo que debemos hacernos sentir locales. Es primera vez que Red Bull Batalla se hace en el Movistar Arena, por ende deberíamos involucrarnos. Siento que el 2021 no se sintió tanto el apoyo, sumado a que el freestyle chileno no estaba en su mejor momento. Hoy somos potencia mundial y debemos hacernos sentir como tal”, explicó ante la pregunta de RedGol.

Y agregó que “no digo que pifiemos a los demás, yo también disfruto con Chuty, Gazir, Nekroos o Larrix, y voy a celebrarles las buenas, pero aquí voy a muerte con Teo y El Menor, porque quiero que ganen, y no debería darnos vergüenza querer que Chile por fin se sume al listado de países campeones mundiales, considerando que la última vez que se sumó un país nuevo fue en 2008″.

Pero no todo se trata de la localía, Anubis también confía en que Teorema y El Menor puedan hacer campeón mundial a Chile, y cree que la tercera es la vencida: “Es primera vez que llevamos 2 representantes a la Inter en Chile y son los mejores actualmente con mucha diferencia. Fueron los que hicieron la mejor batalla del 2024 y probablemente la mejor final de la historia de las Red Bull Nacionales”.

¿Quién será el campeón Mundial?

La Internacional tiene uno de los listados más fuertes de la historia, ya que figuras como Chuty, Gazir, Bnet, Valles-T, Rapder, Larrix, Nekroos, Teorema y El Menor buscarán levantar la corona. La fe para los chilenos está intacta y sueñan con una final entre nuestros dos exponentes, pero todo podría verse afectado por el sorteo del cuadro.

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Diego Lazo, aka Anubis, tiene en mente sólo un campeón y es el de la estrella solitaria: “el que gane entre Teo vs. El Menor. Ojalá sea la final pero sabemos que los emparejamientos a veces son traicioneros, el 2023 en la nacional se toparon en primera, pero ojalá que sea la final”.