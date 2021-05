¡Teorema desciende! Campeón del FMS Chile 2019 no pudo vencer a Erreka

Teorema, el reconocido campeón de FMS Chile en 2019, tuvo una temporada para el olvido este 2019. El joven no pudo retomar el ritmo y sumó una seguidilla de derrotas que gatilló en su descenso.

Con un total de cuatro victorias y cinco derrotas, quedó en la octava posición de la tabla y condenado al playoff.

Teorema se enfrentó hoy a su rival Erreka, quien estuvo peleando todo el año en el ranking de ascenso, en donde tras sus resultados disputó el play off.

En un duelo muy peleado, el ganador terminó siendo Erreka, sentenciando la suerte del otrora campeón quien se convirtió en el descendido de la liga.

Tras su triunfo señaló muy emocionado que: "haber logrado este objetivo... me queda solo una cosa en la mente y que quiero que quede bien en claro para todos, el limite no existe y es así de corta. Si tu quieres hacer algo trabaja, traga veneno que todo va a salir bien (...) hoy me liberé".

El Menor y Esezeta también bajaron de categoría. Mientras que Erreka se suma a Rodamiento y Anubis como los tres ascendidos que integraran y disputaran la temporada 2021/2022.

La segunda temporada de la FMS Chile finalizó el tres de abril tras largos ocho meses de intensos duelos y batallas en el escenario. Evento que debió llevarse a cabo respetando las normas sanitarias debido a la pandemia.

Revisa a continuación el video del duelo.