Una insólita jornada se vivió en el Ascenso del Fútbol Femenino de Chile, donde apenas su primera fecha se dejó ver todo el amateurismo y poco profesionalismo con el que las jugadoras deben convivir día a día para poder desarrollar su deporte.

Resulta que tres partidos del torneo fueron suspendidos por una razón más impresentable que la otra: un duelo no disputó por la falta de una ambulancia, otro por no haber jugadoras habilitadas para jugar y otro porque no llegaron los árbitros designados para el compromiso.

El encuentro que no se pudo desarrollar por la falta de una ambulancia fue el que debían disputar Santiago Wanderers y Deportes Melipilla a partir de las 12:00 horas en Matangua. La jueza de la brega, al ver que no estaba disponible el móvil dedicado a la salud, decidió por no dar inicio a la acción.

“Lamentamos informar que el encuentro entre Santiago Wanderers y Deportes Melipilla ha sido suspendido por el árbitro del encuentro por no contar el club local con ambulancia (…) Lamentamos la situación ocurrida en el debut de nuestras jugadoras en el Campeonato Ascenso Femenino. Estaremos informando la resolución del partido de acuerdo a las bases del torneo”, consignó la escuadra de Melipilla en sus redes sociales.

El artículo 48° indica que los árbitros pueden esperar hasta máximo 15 minutos para que la ambulancia llegue al recinto deportivo. Lamentablemente para las caturras, esta arribó 32 minutos tarde, lo que hizo que las locales perdieran por 3-0 y que los tres puntos fuesen para Melipilla, de acuerdo al reglamento.

Por su parte el Magallanes vs Unión Española, programado para mañana domingo 18 de junio a las 17:00 horas en el Club Deportivo Villa Corhabit, no se podrá jugar por la falta de jugadoras habilitadas en la Academia.

“El partido programado para mañana a las 17:00 horas frente a Club Magallanes Femenino ha sido suspendido, debido a la falta de jugadoras habilitadas por nuestro rival”, aseguró el cuadro hispano en sus redes sociales.

Para finalizar nos encontramos con el duelo entre Deportes Temuco y Ñublense, el que debía jugarse en el Complejo Camino Labranza desde las 13:00 horas y que no se pudo disputar, increíblemente, porque los árbitros designados no llegaron al compromiso.

“Se informó que el encuentro entre Temuco y Ñublense será reprogramado, esto debido a que el cuerpo arbitral no llegó para poder disputar el encuentro. Una más de la cuestionada organización que lleva la ANFP”, publicó en sus redes sociales el sitio La piel del pije.

Razones insólitas que frenaron el debut en cancha de seis equipos en el torneo de Ascenso del Fútbol Femenino y que sin duda mancha una actividad que ha costado bastante echar andar en nuestro país.