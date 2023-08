Sudamérica vivió una noche negra este miércoles luego de las duras eliminaciones de Argentina y Brasil del Mundial Femenino. Sin embargo, Colombia remontó la situación y logró la clasificación a octavos de final este jueves, pese a caer por 1-0 a manos de Marruecos.

Esta madrugada terminó la fase de grupos de Australia y Nueva Zelanda 2023, que ya definió a sus 16 clasificadas a la siguiente fase. ¿Sorpresas? Por montón, ya que quedaron fuera Brasil, Canadá y también Alemania, precisamente gracias a la derrota que sufrieron ante las cafeteras hace unos días.

En el caso de Colombia, Marruecos dio el golpe con un único gol marcado en el 45+3′. Todo comenzó con una falta de Daniela Arias a Ibtissam Jraidi en el área, que se convirtió en penal. Y aunque Catalina Pérez tapó el remate de Ghizlane Chebbak, con el rebote apareció Anissa Lahmari y puso el 1-0.

El resto del partido las Superpoderosas intentaron e intentaron, pero el cuadro marroquí colgó el bus detrás y no pudieron romper el cerrojo del arco. Sin embargo, con la derrota le bastaba a ambos equipos para clasificarse, ya que Alemania no hizo la tarea en su partido frente a Corea del Sur.

¿Qué pasó? Las asiáticas abrieron el marcador a los 6 minutos en el Suncorp Stadium de Brisbane. Lee Young-yu centró para Cho So-hyun que disparó entre la defensa alemana y puso el 1-0 parcial para la sorpresa. Y aunque Alex Popp de un cabezazo a los 42′ pudo empatar, no lograron la remontada.

Alemania era una de las grandes favoritas para ser campeonas de este Mundial Femenino 2023. En las ediciones de 2003 y 2007 ya habían alzado el título y eran parte de un grupo que solamente componían junto a Estados Unidos, Noruega y Japón.

¿Cómo quedaron los cruces de octavos de final?

Suiza vs España

Países Bajos vs Sudáfrica

Japón vs Noruega

Suecia vs Estados Unidos

Inglaterra vs Nigeria

Colombia vs Jamaica

Australia vs Dinamarca

Francia vs Marruecos