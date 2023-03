La excapitana de Francia, Wendie Renard, que anunció el mes pasado que se retiraba de la selección nacional por problemas con la entrenadora Corinne Diacre, anunció que ahora está dispuesta a regresar si quien tome las riendas del equipo, la quiere dentro de la selección nacional.

Renard dijo en febrero que no jugaría el Mundial de Australia y Nueva Zelanda para preservar su salud mental, y que además, no representaría a su combinado mientras Diacre se mantuviera en el cargo como DT. La semana pasada, la federación francesa despidió a la entrenadora por recomendación de un comité ejecutivo.

Después de la salida de Diacre, la defensora del Olympique Lyonnais le dijo a Europe 1 que está dispuesta a regresar si el próximo entrenador quisiera trabajar con ella. "Es el entrenador quien me seleccionará si me desempeño bien con mi club... pero ¿por qué no (regresar)?", dijo.

"Soy una competidora de corazón. Me encanta esta camiseta y quiero hacer todo lo posible por ganar un título con ella", aseguró Renard. Francia buscará su primer título mundialista en Australia y Nueva Zelanda, y compartirán el Grupo F con Jamaica, Brasil y Panamá e iniciará su periplo mundialero ante Jamaica el 23 de julio a las 6:00 am de Chile.