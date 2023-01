Después de semanas complicadas por la salida de varias jugadoras del plantel, Universidad Católica continuó su trabajo para la conformación del equipo de cara a la presente temporada. Las jugadoras aún están de vacaciones, pero el club ya tiene planificado los próximos trabajos a la espera de conocer las bases y el fixture del torneo.

Si bien el fichaje de Titi Parraguez ya había sido anunciado por Universidad Católica, la exjugadora de O'Higgins fue presentada hoy en San Carlos de Apoquindo y aseguró que "estoy muy feliz de llegar acá, es un desafío muy grande, es un club que tiene muchísima historia. Vengo a hacer mi mejor fútbol, quiero entregar todo de mí y quiero tener una buenísima temporada".

Fueron varios equipos que se interesaron en los goles de Thiare Parraguez, pero la oriunda de Chimbarongo comentó que lo que le atrajo de Católica fue el proyecto: "Se nota que le están dando importancia al fútbol femenino, que está creciendo a nivel país y la UC está apostando por eso. Las categorías Sub 16 y Sub 19 disputaron finales y espero que a fin de años las tres categorías lleguemos a la final".

Hasta ahora, Titi solo ha podido compartir con dos de sus compañeras con las que está compartiendo entrenamientos en los microciclos de la selección chilena e indicó que "he tenido la oportunidad de conocer a Catalina Figueroa, que es una buenísima central que entrega mucha confianza, y a Millaray Cortés que me ha dicho que me va a dar los pases de gol y que yo solo tengo que definir, y si me los pierdo, me va a retar", se río la delantera.

"Con ellas he compartido y espero tener una buena acogida por parte de mis compañeras. Ojalá se dé pronto la instancia de poder conocerlas y entregar todo de mí, así como mis compañeras entreguen lo mejor de ellas. Quiero hacer feliz a la Católica, a la hinchada y sobre todo al plantel que se está formando y quiero clasificar a playoffs".

Las Cruzadas comenzarán su pretemporada el 23 de enero y pretenden incorporar algunos partidos amistosos a partir de la tercera o cuarta semana de preparación. Además de que Thiare quiere comenzar a entrenar otro de sus deseos es poder clasificar a la Copa Libertadores: "Yo sé que es paso a paso, pero yo vengo a buscar todo acá, vengo a ganar todo con Católica y espero dejar al club en lo más alto a nivel nacional e internacional".