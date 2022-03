Sinergia Emprendedores es una empresa que busca ayudar a micro, pequeños y medianos emprendedores e innovadores, a fortalecer sus proyectos, digitalizarlos y encaminarlos al éxito, la autogestión y el trabajo con nuevas herramientas de marketing y tecnologías. Ruth Pizarro es su fundadora.

41 años, laboratorista dental de profesión, "pero emprendedora, innovadora empedernida y de corazón", decidió dejar hace varios años su carrera y los trabajos convencionales para crear su meta-emprendimiento: un proyecto para ayudar a levantar otros proyectos.

"Partí trabajando en multinacionales, como IBM, Bosh, Cencosud, entre otras, y siempre trabajé en equipo y me gustó conocer las realidades de las personas. Me gusta mucho ayudar a la gente en el sentido emocional, porque siempre me he sentido incomprendida y muy diferente", comenzó.

Pero, ¿cómo fue la decisión de crear Sinergia Emprendedores? "Cuando uno encuentra alguien como uno, empieza a hacer tribu y hacer sinergia, y a generar cosas lindas de eso que la sociedad te margina o te indica lo diferente que eres; no como algo bueno, sino como algo mejorable. Decidí ayudar a los emprendedores e innovadores porque son gente que tiene todo en su contra. En Chile es muy difícil la confianza, es uno de los valores que más cuesta nutrir, educar, difundir y Sinergia nace a través de la confianza, de la recomendación, de la importancia que tiene pedir recomendaciones", explica.

Para Ruth Pizarro es muy importante ayudar a los emprendedores que recurren a ella antes de llegar a postular a fondos estatales o a profesionalizar su emprendimiento. "Sinergia Emprendedores nace desde la necesidad de tener una tribu; no todo el mundo tiene afinidad con las instituciones establecidas como Sercotec o Corfo, a veces la gente aplasta eso", detalla.

"Entonces Sinergia es un paso antes que eso, es como cuando necesitas hablar de emprendedor a emprendedor, tener una opinión para bien o para mal, pero cuando quieres esa cercanía de conversar, de saber que detrás hay todo un respaldo profesional, metodológico, pero que también está esa cercanía de ser emprendedores. Así que ahí nacimos, para hacer comunidad y ser recomendadores, con el grupo de profesionales con el que trabajamos. Yo en lo personal hago asesorías y consultorías", agregó Ruth.

Sin embargo, el foco principal de Sinergia Emprendedores es ayudar mujeres, quienes se han convertido en las protagonistas del programa que Pizarro, junto a Andrea Dellacasa, lideran en Radio Madero desde 2022, luego de dejar Arrayán FM.

"Mi principal motivación es que las mujeres somos una minoría, por algo seguimos luchando por igualdad de derechos, porque queremos tener las mismas oportunidades. La mayoría de las emprendedoras son mamás, están a cargo de los adultos mayores y las familias; se hacen cargo de si hay alguien enfermo o con alguna discapacidad. Es la emprendedora que vio una necesidad a través del rol que está cumpliendo, que nadie le enseñó, la que saca un emprendimiento adelante", manifestó.

Pero eso no es todo. "Necesitamos mucha ayuda, porque a veces te piden iniciación de actividades o un montón de requisitos gubernamentales para ayudarte como corresponde, pero a veces llegar a ese escalón tiene un vacío que yo noté que había. Y en todo ámbito de cosas, porque las emprendedoras que tienen menos recursos y educación lo tienen mucho más difícil. Si vienes de familia acomodada, o tienes recursos o amigos, gente que conociste en la universidad, te vas moviendo porque la vida te da esa posibilidad. Pero cuando no la tienes, ahí es donde viene la Sinergia", agregó Ruth Pizarro.

¿Cómo se implican con las necesidades sociales? Para la emprendedora, "una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Eso es la Sinergia. Para los que son más científicos o busquillas, o los afines a (Humberto) Maturana sabrán lo que es la autopoiesis, que es un concepto que trata de que todos somos parte de todos, que todo afecta en todo y que no hay ninguna acción aislada".

"Eso es Sinergia Emprendedores: tu nunca sabes con quién te vas a encontrar en la vida y cómo te puede ayudar. A veces yo te puedo decir que tú eres periodista, pero a lo mejor también tienes una trayectoria súper grande conteniendo gente en situaciones difíciles, y eso va más allá de tu título. Soy una aprendiz de la vida y hasta mi último respiro siempre voy a aprender algo, entonces parto ayudando desde el amor y querer ayudar por la voluntad de ayudar", agrega.

Pero no basta solo con las ganas de surgir, por esa razón Sinergia busca entregar bases para que los emprendimientos se asienten y se fomenten. "A veces no tengo el conocimiento, por eso está Sinergia y su red de contacto. A lo mejor yo puedo saber un montón de cuestiones laborales, pero hay expertos y yo te puedo poner en contacto con la gente que me ayuda y me asesora a mí. Esa es la onda que tenemos: hablar, conectar, ver qué ideas pasan, tratar de generar nuevas oportunidades, porque esa es la gracia de ser creativo: asombrarse, divertirse, para lograr inspiración", cerró Ruth Pizarro.