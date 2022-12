Este lunes por segundo año consecutivo, se celebrarán los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc. La gala exclusiva el fútbol femenino premiará a las mejores jugadoras y el mejor entrenador de la temporada, y la ceremonia se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Ñuñoa desde las 17:00 horas.

A diferencia del año pasado, en esta entrega de premios se sumaron tres nuevas categorías que son Mejor Extranjera en Chile, Mejor Jugdora del Fútbol Formativo y Mejor Jugadora del Ascenso. Además, la categoría de mejor defensa se dividió en la de Mejor Defensa Central y Mejor Lateral.

Anaís Cifuentes, lateral derecha de Colo Colo, es una de las candidatas a quedarse con el premio de la mejor jugadora que va por la banda. La Chimbi compite junto a dos jugadoras de mucha experiencia: Fernanda Pinilla de la U y Ámbar Soruco de Santiago Morning.

Cifuentes tiene 17 años y ya es parte del plantel adulto del equipo de Macul. Además, es una jugadora importantísima para la Selección Chilena Sub 17. Es titular en el equipo de Alex Castro y ya hizo historia al anotar un gol en el mundial de la categoría que se jugó en octubre pasado en India.

En conversación con RedGol Fem, la Chimbi aseguró que "me parece genial ser una de las nominadas. Cuando vi que estaba en la terna, me puse muy feliz". A pesar de su corta edad, este año sin duda ha sido de consolidación para la jugadora que también tiene un exquisito juego ofensivo.

"Creo que he tenido un año muy positivo futbolísticamente hablando. Tuve hartas experiencias y también aprendí mucho en todos los sentidos", comentó Anaís Cifuentes. La seleccionada nacional también compite con la categoría del fútbol juvenil, pero se perdió la final donde su equipo fue campeón por una lesión.

Cifuentes también se refirió a lo que ha significado para su crecimiento el ser parte del plantel adulto y cómo esta oportunidad le ha permitido crecer como futbolista: "Creo que este año me he consolidado porque al estar en el plantel adulto, mis compañeras con más experiencia me han ayudado a crecer como jugadora".