Paloma López no sigue en la U: el club despidió a la volante y le agradeció por su entrega

El mercado de pases del fútbol femenino está muy movido. Son varios los equipos que están trabajando en la conformación de sus planteles y la Universidad de Chile es uno de los que comenzó una vez terminado el Campeonato del 2022. Las Leonas han renovado a varias futbolistas importantes, pero en las últimas horas las noticias no son muy buenas.

En horas de esta tarde, se confirmó que la goleadora de las azules, Sonya Keefe, no seguirá en la U y se irá a España. Hasta ahora se desconoce el equipo dónde arribará, pero viajará al Viejo Continente mañana para cerrar el acuerdo con su nuevo club. La Bombardera cerró la temporada pasada como la máxima goleadora del torneo.

Y las malas noticias para el equipo azul no terminan. En las redes sociales oficiales anunciaron que Yessenia López no continuará vistiendo la camiseta del Romántico Viajero. En el posteo el club escribió que "hoy despedimos a Yessenia López, quien no seguirá en nuestro club. Agradecemos siempre su profesionalismo y entrega durante las tres temporadas que defendió a la U y por su aporte en el equipo que ganó nuestro segundo título".

Paloma López tuvo dos pasadas por la Universidad de Chile. Primero en el 2017, después se fue a Brasil, España e incluso defendió a Colo Colo. En 2020 volvió a vestir la camiseta de la U y fue una de las artífices del segundo título que consiguieron las Leonas.

Sin embargo, los rumores señalan que podría partir al Inter de Porto Alegre que milita en la primera división brasileña y sería la segunda vez de la jugadora en tierras verdeamarelas, pues en 2018 defendió al 3B da Amazônia.

Otro de los rumores que rondan a la talentosa volante, es que podría recalar nuevamente en Colo Colo. El actual campeón del fútbol femenino, ha estado trabajando en las renovaciones de sus jugadoras y en los posibles refuerzos, pero hasta ahora el club de Macul no ha anunciado a ninguna futbolista.