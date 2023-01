Olympique Lyon Femenino pierde una demanda por no pagar sueldos a una jugadora embarazada

En abril del 2021, la islandesa Sara Björk Gunnarsdóttir confirmó que estaba embarazada y se tomaría un break en su carrera como futbolista. Sin embargo, su club en ese momento, Olympique de Lyon, comenzó a descontarle un porcentaje de su sueldo durante todo el periodo de gestación, razón por la que la jugadora decidió demandarlos ante la FIFA en septiembre del mismo año.

Este martes, la FIFA falló a favor de Björk, quien hoy milita en la Juventus. FIFPro celebró este resultado, ya que responde con claritud a las nuevas políticas del ente rector del fútbol mundial pro derechos de las mujeres, madres y trabajadoras, que también juegan al balompié.

En el breve comunicado, en el que explicitan que es menester respetar los derechos de maternidad, comentan que "FIFPro felicita a Sara Björk Gunnarsdottir por su exitosa demanda contra el Olympique de Lyon, por el incumplimiento del club de pagar su sueldo completo durante el embarazo".

"Nos complace haberla ayudado a lograr la primera decisión de este tipo desde que las normas de maternidad de la FIFA entraron en vigor en enero de 2021. Es extremadamente importante para las futbolistas y el fútbol femenino que estas normas de maternidad obligatorias se implementen y se hagan cumplir a nivel internacional", agregaron.

En el detalle del fallo a favor de Björk, se estipula que el Lyon debe pagar la totalidad del sueldo adeudado (más de 80 mil euros), además de un 5% de interés anual, desde el 10 de septiembre de 2021 hasta la fecha del pago efectivo. En caso de no hacerlo antes de 45 días, pueden ser baneadas de tres ventanas de mercado sin realizar fichajes.

El medio Players Tribune recogió la historia de la islandesa, contada en primera persona, quien relató todas las vulneraciones que debió pasar desde que notificó de su embarazo y cómo no la dejaban viajar con su bebé recién nacido o las amenazas que recibió del presidente del Lyon, que si los demandaba ante FIFA nunca más jugaría en el club.

"Sé que esta historia podría incomodar a alguna gente poderosa en el mundo del fútbol, porque se supone que no hables sobre este lado del deporte. Pero tenía que contar la verdad. Quisiera asegurarme que nadie tenga que pasar por lo que yo tuve que pasar, nunca más. Y que el Lyon sepa que esto no está bien. No son 'solo negocios', se trata de mis derechos como trabajadora, mujer y ser humano", confesó Björk.